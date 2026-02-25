16+
Дорожное строительство Транспорт и связь

В Сергиевском районе отремонтируют два участка дорог общей протяженностью почти 10 км

СЕРГИЕВСК. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 году в Сергиевском районе в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" обновят два участка автомобильных дорог. Их общая протяженность составит 9,96 км. Ремонт повысит транспортную доступность и безопасность для жителей сразу нескольких населенных пунктов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевым объектом станет участок автодороги "Кинель — Черкассы — Урал" — Захаркино протяженностью 3,28 км. Эта трасса — единственный маршрут, который связывает село с районным центром. На участке, проходящем по населенному пункту — 600 м по улице Пролетарской — не только обновят покрытие и установят новые дорожные знаки, но и построят тротуары, а также установят опоры наружного освещения.

"Жители нашего села часто пользуются этой дорогой, — рассказала жительница Захаркино Юлия Уламасова. — По ней мы ездим на работу, возим детей в школы и детские сады в соседние села. Ровное и безопасное покрытие для нас жизненно важно. Рады, что ремонт уже начался — ведутся работы на водопропускных трубах. Раньше весной талые воды подтапливали дворы, и мы надеемся, что после капремонта эта проблема уйдет в прошлое".

Также в нормативное состояние приведут участок дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,68 км. Из них 1,25 км проходит по улице Советской в селе Красносельское. Этот объект был включен в план работ по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На всем протяжении участка предстоит заменить дорожную одежду, укрепить обочины и нанести разметку термопластиком.

Реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведется по поручению президента России Владимира Путина. Утвержденная программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. Более половины этого объема приходится на капитальный ремонт.

