16+
ЖКХ и благоустройство Общество

"Газпром газораспределение Самара" внедряет новый способ оплаты услуг с помощью мобильных терминалов

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 2026 года сотрудники "Газпром газораспределение Самара", выполняющие работы по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, оснащены мобильными платёжными терминалами. Это позволяет клиентам оперативно оплачивать услуги сразу после проведения технического обслуживания газовой техники согласно утверждённым тарифам компании, вносить плату за разовые ремонтные или профилактические работы, погашать имеющиеся задолженности (при наличии квитанции). После транзакции заказчику выдается фискальный чек с указанием суммы, даты, наименования услуги и реквизитов компании.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Размер оплаты по желанию потребителя может составлять как 1/12 от годовой суммы, так и полный единовременный платеж. После оплаты внесенные средства проходят через официальные банковские каналы и отражаются в системе учёта компании.

Важно отметить, что сотрудники "Газпром газораспределение Самара" не принимают наличные денежные средства, а оплата через терминал — добровольный выбор заказчика, который вправе воспользоваться иным способом расчёта (через банк, онлайн‑кабинет, личное посещение офиса компании и т. д.).

"Мы стремимся сделать взаимодействие между потребителями и компанией максимально комфортным. Внедрение мобильных терминалов — это шаг к цифровизации услуг и повышению уровня сервиса. Теперь заказчики могут решить все вопросы за один визит специалиста: от диагностики оборудования до оплаты выполненных работ", — прокомментировала главный инженер — первый заместитель генерального директора "Газпром газораспределение Самара" Екатерина Мутовкина.

Гид потребителя

