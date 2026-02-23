Способ оплаты вывоза отходов в Самарской области будет определять минприроды

Право определять способ оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и устанавливать норматив накопления мусора в Самарской области передано министерству природных ресурсов и экологии. Ранее эти вопросы были в полномочиях департамента ценового и тарифного регулирования.
"Постановлением правительства Самарской области от 12.02.2026 № 55 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Самарской области», полномочия по установлению и утверждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и принятию решений о выборе способа оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО (исходя из площади помещения, количества проживающих человек, по факту) с 12.02.2026 переданы министерству природных ресурсов и экологии Самарской области", - сообщает департамент ценового и тарифного регулирования.
Напомним, норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих.
В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.
Также сейчас проводятся работы по измерению количества ТКО, образующихся на территории региона. Они позволят скорректировать норматив.
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?