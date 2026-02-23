16+
Способ оплаты вывоза отходов в Самарской области будет определять минприроды

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Право определять способ оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и устанавливать норматив накопления мусора в Самарской области передано министерству природных ресурсов и экологии. Ранее эти вопросы были в полномочиях департамента ценового и тарифного регулирования.

Фото: Александра Белова

"Постановлением правительства Самарской области от 12.02.2026 № 55 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Самарской области», полномочия по установлению и утверждению нормативов накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и принятию решений о выборе способа оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО (исходя из площади помещения, количества проживающих человек, по факту) с 12.02.2026 переданы министерству природных ресурсов и экологии Самарской области", - сообщает департамент ценового и тарифного регулирования.

Напомним, норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м на 1 кв. м был установлен приказом минэнергетики и ЖКХ Самарской области от 29 декабря 2018 года. По нему оплачивали услугу жители городов, в то время как в сельской местности платили по количеству проживающих.

В июне 2024 г. губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о принятом решении рассчитывать плату за ТКО по числу проживающих независимо от того, сельская это или городская территория. Новая система расчета оплаты для индивидуальных домов на территории городских округов начала действовать с 1 сентября. Перевод жителей многоквартирных домов в городах на эту систему пока не состоялся.

Также сейчас проводятся работы по измерению количества ТКО, образующихся на территории региона. Они позволят скорректировать норматив.

Гид потребителя

