Мужчина получил ножевое ранение в конфликте с сожителем жены

В Волжском районе полиция расследует дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший — 36-летний мужчина, который получил ножевое ранение, когда пришел поговорить с супругой о предстоящем разводе.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, изначально в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины с ножевым ранением. Изучив все обстоятельства, полицейские установили, что преступление произошло на почве ревности.

Пострадавший находился со своей супругой в стадии бракоразводного процесса и накануне произошедшего пришел обсудить его детали. Однако на тот момент в квартире находился сожитель женщины. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. 47-летний сожитель схватил нож и ударил им соперника.

Подозреваемый был задержан в тот же день. В ходе опроса он раскаялся в содеянном и пояснил, что причиной произошедшего стала его ревность. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.