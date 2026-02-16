Автора проекта "Станкозавод" Петухова отпустили из-под стражи

Директору самарской консалтинговой компании REC и автору проекта "Станкозавод" Никите Петухову не стали продлевать содержание в СИЗО. Срок его ареста истек в начале февраля.

Как рассказал журналисту Волга Ньюс адвокат Никиты Петухова, мера пресечения ему заменена на подписку о невыезде. По данным источников, сам Петухов вины не признает.

Напомним, в начале августа 2025 г. суд Железнодорожного района Самары арестовал Петухова. Уголовное дело в отношении него возбудили сотрудники полиции по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По данным источника Волга Ньюс, Петухова обвиняют в незаконном выкупе одного из помещений у департамента управления имуществом Самары. Предположительно, недвижимость могла быть приобретена по заниженной стоимости. Вмененный ущерб может составлять несколько миллионов рублей.

Никита Петухов занимался креативными кластерами. Один из самых известных проектов - креативный кластер "Станкозавод". Предполагалось, что он даст вторую жизнь помещениям бывшего Средневолжского станкостроительного завода, чье производство переехало в пос. Шмидта. Само здание имеет историческую значимость, так как служило важным промышленным объектом с 1873 г., когда здесь были еще механические мастерские под названием "Бенке и Ко", организованные Готхардом Карловичем Бенке. Консалтинговая компания REC также руководила креативными кластерами в Самаре ("8 студий" на ул. Молодогвардейской и "Артист" на ул. Ленинградской).