Парень из Самарской области сообщил о готовящемся теракте в доме родителей

В Самарской области задержали 18-летнего парня за ложное сообщение о теракте. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее правоохранителям из Борского района поступило сообщение об угрозе частному дому. Полицейские со служебной собакой, саперы и другие экстренные службы сразу приехали на вызов, проверили здание и не нашли ничего опасного. При этом недалеко от дома участковый нашел пьяного сына владельцев дома.

Молодого человека задержали. Оказалось, что в службу "112" звонили с его телефона. В отделе полиции парень рассказал, что поссорился с матерью и решил вызвать экстренные службы, чтобы привлечь к себе внимание. В итоге в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Ложное сообщение о теракте, совершенное из хулиганских побуждений").