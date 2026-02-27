16+
Общество

Самарская область вошла в топ регионов по числу женщин в сфере БАС

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Женщины все активнее осваивают высокие технологии: сегодня каждая третья заявка на обучение по федеральному проекту "Кадры для БАС" поступает от представительниц прекрасной половины человечества. Это разрушает стереотип о том, что гражданские беспилотники — сугубо мужская сфера.

Такой информацией поделились в Центре компетенций по БАС Университета 2035. Развитие рынка беспилотников ведется по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы". Отрасль беспилотной авиации активно развивается и требует специалистов различных направлений. Это инженеры-конструкторы и программисты, пилоты-операторы и аналитики данных. Университет 2035 провел исследование, в котором приняли участие более 12 тыс. человек, прошедших обучение по одной из профессий в этой области. Результаты показали, что 29% специалистов в сфере — женщины. Наибольшее количество выпускников — в Красноярском крае, Самарской, Нижегородской, Московской областях и Москве.

Большая часть опрошенных (67,6%) работает операторами дронов. Создание и совершенствование комплексов и программного обеспечения привлекает 24,3% специалистов, а производством летательных аппаратов занимаются 8% респондентов. Некоторые женщины, получив образование в сфере БАС, не останавливаются на этом и открывают собственные предприятия по выпуску беспилотников.

"Сегодня каждый третий обучающийся по федеральному проекту "Кадры для БАС" — женщина. Это отражает новую тенденцию: беспилотные профессии становятся привлекательными не только для студенток, но и для уже состоявшихся специалистов, которые решили выбрать вторую современную профессию. Гражданское беспилотие — одна из самых динамично развивающихся отраслей, и ей остро нужны новые кадры, готовые осваивать технологии будущего, формировать облик современной высокотехнологичной экономики", — прокомментировал директор Центра компетенций по БАС Университета 2035 Алексей Степанов.

С 2024 г. отрасль беспилотной авиации в России развивается по национальному проекту "Беспилотные авиационные системы". С его помощью компании могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки для разработки новых моделей дронов и расширения сфер их применения. Разработчики могут получить грант до 100 млн руб. на оформление конструкторской документации или 250 млн руб. на сертификацию нового беспилотного аппарата. Также у компаний есть возможность взять в лизинг российские беспилотники по льготной ставке. Кроме того, продавцы дронов могут компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, а резиденты научно-производственных центров компенсировать до 90% затрат на НИОКР.

В числе целей нацпроекта — стимулирование использования отечественных технологических решений, увеличение объема рынка БАС, формирование системы сертификации БАС, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развитие инфраструктуры для проведения испытаний, а также привлечение в отрасль квалифицированных кадров.

