Более 2,8 тыс. вакансий предложили на ярмарке для участников СВО в Самаре

В пятницу, 27 февраля, во самарском Дворце ветеранов состоялась специализированная ярмарка вакансий, организованная Кадровым центром "Работа России" города Самара и Волжского района.

Мероприятие ориентировано на участников специальной военной операции и членов их семей, нуждающихся в трудоустройстве или желающих сменить сферу деятельности.

За время работы трех площадок ярмарку посетили порядка 200 человек. Участие в мероприятии приняли 28 ведущих работодателей региона, включая ОАО "РЖД", Росгвардию, АО "Самаранефтепродукт", ПАО "Ростелеком", ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "Металлист-Самара" и другие промышленные и транспортные предприятия. Всего было представлено более 2,8 тыс. вакансий — как в Самарской области, так и за ее пределами.

Замглавы Самары Сергей Карасев отметил востребованность таких мероприятий: "Ярмарки вакансий очень актуальны. Важно, что у посетителей есть возможность напрямую пообщаться с представителями предприятий и узнать об актуальном состоянии рынка труда и потребностях работодателей. Здесь можно получить консультации от специалистов кадрового центра, а также записаться на бесплатное обучение".

Крупные специализированные ярмарки вакансий ежеквартально проходят в каждом городе и районе Самарской области. Только в 2025 г. проведено 490 ярмарок вакансий с участием 85 работодателей, включая 10 специализированных ярмарок для более чем 500 участников СВО и их близких. Все работодатели предоставляют выделенные вакансии для участников спецоперации: с 1 сентября 2025 г. компании от 100 человек обязаны резервировать для них 1% рабочих мест.

Как отметила замруководителя Кадрового центра "Работа России" Самарской области Наталья Чегодаева, это первая крупная ярмарка вакансий на территории Самары и Волжского района в 2026 году. В рамках ярмарки вакансий также были организованы онлайн-собеседования с соискателями из Безенчукского, Приволжского и Сергиевского районов для последующего трудоустройства на крупные предприятия областного центра и Волжского района.

"На ярмарке представлены самые разные вакансии — от рабочих профессий до специалистов, служащих и инженерного состава. Наша задача — не просто свести работодателя и соискателя, а подобрать вариант с учетом пожеланий, состояния здоровья и жизненной ситуации. Практика показывает, что порядка 30% посетителей ярмарки впоследствии трудоустраиваются, а среднее время поиска работы для участников СВО сегодня составляет 55 дней", — пояснила Наталья Чегодаева.

Один из членов Ассоциации ветеранов СВО Самары, участник второго потока региональной программы "Школа героев" ветеран спецоперации Максим Баранович поделился впечатлениями: "На одной площадке собраны крупнейшие работодатели Самары и Волжского района — у ветеранов есть возможность напрямую пообщаться с ними. Кроме того, здесь проводится информационная работа — о возможности бесплатного обучения и переподготовки. Если у человека есть желание найти работу и стать востребованным специалистом — посещение ярмарки вакансий обязательно поможет. Важно, что работодатели предлагают вакансии для ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья, исходя из специфики полученных травм. Комплексный подход очень важен, и на таких ярмарках он чувствуется".

Посетители ярмарки вакансий смогли напрямую пообщаться с представителями кадровых служб, пройти предварительные собеседования, получить консультации специалистов по вопросам трудоустройства и профессионального обучения.

В Кадровом центре "Работа России" Самары и Волжского района напоминают, что участники СВО и члены их семей могут рассчитывать на приоритетное обслуживание, содействие в трудоустройстве, бесплатное обучение и повышение квалификации по востребованным профессиям. Для граждан с инвалидностью предусмотрено выездное обслуживание, в том числе в местах прохождения реабилитации. Следующая крупная ярмарка вакансий для ветеранов СВО в Самаре и Волжском районе состоится в марте в пос. Рощинский.

