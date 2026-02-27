Из Самары можно будет улететь в Ханты-Мансийск

В расписании международного аэропорта Курумоч появились рейсы в Ханты – Мансийск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
С 4 марта к полетам на данном направлении приступит авиакомпания Red Wings. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам. Время вылета рейса из Самары — 23:15, прибытие в Ханты-Мансийск — в 02:35. Из Ханты-Мансийска вылет запланирован на ранее утро четверга, 03:35, посадка в Самаре — в 05.10. Полеты будут осуществляться на самолетах Сухой Суперджет-100.
В Ханты-Мансийске среди туристов особой популярностью пользуются биатлонный центр, Археопарк, этнографические музеи-заповедники, и уникальная кухня Югры.
Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.
