Культура

Самарская область присоединилась к масштабной акции "Культура поMAХимуму"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До 1 марта льготные категории граждан (люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей, пенсионеры) смогут бесплатно или по скидке посетить учреждения культуры по цифровому ID в мессенджере MAX. Акция запущена минкультуры России 22 февраля 2026 года.

Самарская область присоединилась к всероссийской акции — среди участников ведущие учреждения культуры:

  • музей Алабина,
  • Художественный музей,
  • Самарская областная научная библиотека,
  • СамАрт,
  • Самарский театр оперы и балета,
  • Самарский театр кукол,
  • Самарский театр драмы,
  • Тольяттинская филармония,
  • Самарская филармония.

Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму".

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, поддержка семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь — приоритетные направления работы минкультуры России.

"Минкультуры России активно поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы искусство и история стали интереснее и ближе широкой аудитории. Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи", — сказала глава ведомства.

Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в национальном мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код.

Граждане льготных категорий в каждом регионе, которые посетят наибольшее количество учреждений культуры, получат призы. Чтобы принять участие в акции, при посещении необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения культуры и отправить изображение в чат-бот "Культура поMAXимуму" в мессенджере MAX. Чат-бот начал работу с 25 февраля.

Цифровой ID в MAX — это аналог бумажных документов в виде QR-кода, который позволяет подтверждать статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, многодетного родителя или человека с инвалидностью. Цифровой ID можно получить при входе в приложение Госуслуги. Он формируется пользователем в мессенджере MAX. Динамический QR-код действителен только на том устройстве, на котором он создавался, и обновляется каждые 30 секунд.

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

