Самарская область присоединилась к масштабной акции "Культура поMAХимуму"

До 1 марта льготные категории граждан (люди с инвалидностью, студенты, члены многодетных семей, пенсионеры) смогут бесплатно или по скидке посетить учреждения культуры по цифровому ID в мессенджере MAX. Акция запущена минкультуры России 22 февраля 2026 года.

Самарская область присоединилась к всероссийской акции — среди участников ведущие учреждения культуры:

музей Алабина,

Художественный музей,

Самарская областная научная библиотека,

СамАрт,

Самарский театр оперы и балета,

Самарский театр кукол,

Самарский театр драмы,

Тольяттинская филармония,

Самарская филармония.

Ознакомиться со списком мероприятий можно на портале "Культура.РФ" в специальном разделе "Культура поMAХимуму".

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, поддержка семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь — приоритетные направления работы минкультуры России.

"Минкультуры России активно поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы искусство и история стали интереснее и ближе широкой аудитории. Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи", — сказала глава ведомства.

Для посещения учреждения культуры нужно перейти в Цифровой ID в национальном мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код.

Граждане льготных категорий в каждом регионе, которые посетят наибольшее количество учреждений культуры, получат призы. Чтобы принять участие в акции, при посещении необходимо сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения культуры и отправить изображение в чат-бот "Культура поMAXимуму" в мессенджере MAX. Чат-бот начал работу с 25 февраля.