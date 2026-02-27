В Кинельском районе на пожаре погиб пенсионер

В четверг, 26 февраля, в с. Бузаевка Кинельского района произошел пожар в многоквартирном доме. На месте горели домашние вещи на площади 5 кв. м.
После ликвидации пожара обнаружено тело 70-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение семи пожаров. Так, в Железнодорожном районе Самары на ул. Буянова произошел крупный пожар в неэксплуатируемом строении. Площадь пожара составила 300 кв. ми ликвидировали его 50 спасателей и 11 спецмашин.
Также в в Красноярском районе сгорело 10 тонн сена, а в Тольятти загорелся автомобиль Hyundai. Причины пожаров устанавливаются дознавателями МЧС России.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !