В Кинельском районе на пожаре погиб пенсионер

В четверг, 26 февраля, в с. Бузаевка Кинельского района произошел пожар в многоквартирном доме. На месте горели домашние вещи на площади 5 кв. м.

После ликвидации пожара обнаружено тело 70-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Всего за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение семи пожаров. Так, в Железнодорожном районе Самары на ул. Буянова произошел крупный пожар в неэксплуатируемом строении. Площадь пожара составила 300 кв. ми ликвидировали его 50 спасателей и 11 спецмашин.

Также в в Красноярском районе сгорело 10 тонн сена, а в Тольятти загорелся автомобиль Hyundai. Причины пожаров устанавливаются дознавателями МЧС России.