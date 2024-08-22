В Самаре горит строительный кран

В четверг, 22 августа, около 10 утра в Самаре на перекрестке улиц Вилоновской и Самарской загорелась кабина башенного крана.

Об этом в редакцию "Волга Ньюс" сообщил очевидец и прислал фотографию с места ЧП.

На месте работают сотрудники МЧС. Однако официальных комментариев от ведомства еще не поступало.

Известно, что загоревшийся башенный кран установлен на площадке долгостроя, который возводят с 2003 года. Дольщики окрестили его "Памятником бездействию самарских чиновников". Завершением строительства занимается ООО "Стройпроектсервис" Эдуарда Шматкова.