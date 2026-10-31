В Елховке сгорела сушилка с семечками

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В субботу, 31 октября, в 14:07 в Елховском районе в филиал Центра по делам ГО, ПБ и ЧС поступило сообщение о пожаре.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"