Тысячу квадратных метров отходов охватило пламя в Ставропольском районе

В понедельник, 19 октября, в 22:44 в сельском поселении Луначарский вспыхнул крупный пожар. На открытой площадке загорелся мусор. Площадь возгорания достигла внушительных 1000 кв метров, из‑за чего инциденту присвоили повышенный ранг — 1‑БИС.
На место оперативно прибыли огнеборцы пожарно‑спасательного отряда № 30 и добровольная пожарная команда поселения. Для борьбы с огнем задействовали два ствола "Б" и стационарный лафетный ствол.
К 02:43 пожар удалось локализовать. По данным облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !