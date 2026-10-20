Тысячу квадратных метров отходов охватило пламя в Ставропольском районе

На место оперативно прибыли огнеборцы пожарно‑спасательного отряда № 30 и добровольная пожарная команда поселения. Для борьбы с огнем задействовали два ствола "Б" и стационарный лафетный ствол.

К 02:43 пожар удалось локализовать. По данным облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.