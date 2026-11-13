В Самаре потушили горящий автобус

В Самаре на проспекте Карла Маркса загорелся автобус общественного транспорта (МАЗ). Инцидент случился в пятницу, 13 ноября, в 8:38, сообщает самарское Управление ГУ МЧС.
Спустя 18 минут, к 8:56, пожарные полностью потушили огонь. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 2 спецмашины.
Возгорание автобуса произошло на стоянке и пассажиров в салоне не оказалось, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !