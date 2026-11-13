В Самаре потушили горящий автобус

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В Самаре на проспекте Карла Маркса загорелся автобус общественного транспорта (МАЗ). Инцидент случился в пятницу, 13 ноября, в 8:38, сообщает самарское Управление ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области