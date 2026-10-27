7 человек эвакуированы из‑за пожара в Промышленном районе Самары

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В Самаре, в понедельник, 26 октября,вспыхнул пожар в квартире жилого дома. Огонь охватил домашние вещи на площади 10 кв. м., сообщает МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области