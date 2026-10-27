Авито узнал, сколько жители Самары готовы потратить на подарок, сделанный на заказ

В преддверии осенних и зимних праздников жители Самары выбирают подарки, которые помогают выразить внимание и подчеркнуть индивидуальность близкого человека. Аналитики Авито Товаров и Авито Промо опросили 10 000 жителей России, чтобы выяснить, насколько востребованы персонализированные подарки, по каким поводам их дарят и какой бюджет на них закладывают. Результаты показали: почти половина респондентов уже имеет опыт покупки таких презентов, а средняя сумма, которую респонденты готовы выделить на индивидуальный подарок, составляет около 17 000 рублей.

Персонализированные подарки уже стали частью опыта многих респондентов: 43% сами заказывали такие вещи, 8% получали их в подарок, но не делали заказов. Еще 16% пока не имеют подобного опыта, но планируют попробовать.

Чаще всего опрошенные выбирают подарки, созданные вручную или дополненные индивидуальными деталями.

Тех, кто заказывал, получал или планирует заказать такой презент, обычно выбирают фотокниги и альбомы с фотографиями — этот вариант отметили 39% респондентов. На втором месте — сувениры с именем, надписью или другим персональным дизайном (36%), на третьем — изделия ручной работы (34%). 28% респондентов рассматривают подарочные боксы и наборы, собранные специально под интересы человека.

"Персонализированные подарки позволяют покупателям находить вещи, которые отражают характер и интересы близких. На Авито уже опубликовано более 150 000 объявлений с подарками на заказ — от изделий ручной работы до вещей с индивидуальным дизайном. Здесь можно сделать неожиданную находку, открыть для себя талантливого мастера или небольшой локальный бренд и выбрать подарок, который поможет по-настоящему удивить близкого человека. Широкий выбор предложений и возможность заранее обсудить все детали с продавцом прямо на площадке делают заказ персонального подарка простым, понятным и приятным процессом", — комментирует Алексей Гевлич, директор бизнес-направления "Lifestyle" на Авито.

Онлайн‑объявления заметно влияют на интерес к индивидуальным подаркам: половина респондентов, имеющих или планирующих такой опыт, признаёт, что предложения в сети пробуждают желание сделать нестандартный выбор. Для 15% подобные объявления становятся одним из ключевых факторов при принятии решения, а 36% учитывают их наряду с другими критериями.

Чаще всего объявления мастеров и студий, которые изготавливают подарки на заказ, опрошенные видят на площадках электронной коммерции (37%). Еще 31% узнают о таких товарах через поисковые системы, а 30% — в соцсетях. Рекомендации друзей, коллег и родственников помогают находить подходящие варианты 28% респондентов.

"Покупатели не всегда знают, что можно заказать подарок по собственной задумке, а не выбирать из готовых вариантов. Поэтому мастерам и студиям важно не просто показывать свои товары, но и рассказывать, какие идеи они могут воплотить: от гравировки с личным посланием до вещи, созданной по индивидуальному эскизу. Такие примеры помогают человеку увидеть возможность, о которой он раньше не задумывался. Но для этого предложения должны быть заметны. В работе над продвижением могут помочь рекламные агентства: подобрать аудиторию и каналы, через которые потенциальные покупатели узнают о таких возможностях", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами "Авито".

Главным поводом для подобного подарка остается день рождения — его назвали 74% респондентов, которые заказывали, получали или планируют заказывать подарки на заказ. На втором месте — годовщина отношений или свадьбы (26%), на третьем — Новый год и 8 Марта / 23 Февраля (по 23%). Ещё 15% выбирают такие подарки к профессиональным или иным личным торжествам. 6% опрошенных готовы порадовать близкого без особого повода.

На подарок, созданный специально для близкого человека, жители Самары готовы выделить в среднем около 17 000 рублей. При этом большинство ориентируется на диапазон 5 001–10 000 рублей — такой вариант предпочли 40% респондентов с опытом или планами заказа. До 5 000 рублей готовы потратить 20%, от 10 001 до 20 000 рублей — 11%, а бюджет 20 001–30 000 рублей рассматривают 9% опрошенных.