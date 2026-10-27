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ОТП Банк получил награду Frank CRM Award 2026 за эффективность клиентских коммуникаций

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты первого исследования CRM банковской розницы — ОТП Банк стал победителем в номинации "Лучшие показатели охвата, отклика и актуальности коммуникаций".

По итогам исследования ОТП Банк получил статуэтку Frank CRM Award 2026. Награда отмечает результаты банка в выстраивании эффективного взаимодействия с клиентами и подтверждает значимость системной работы над качеством и актуальностью коммуникаций.

По данным Frank RG, на фоне мультибанковости и растущей конкуренции CRM становится важным инструментом привлечения, удержания и возвращения клиентов. Аналитики отмечают важность выстраивания коммуникаций с учетом потребностей клиентов: подбора подходящего времени и каналов, отказа от избыточности и назойливости, предложения актуальных продуктов.

В исследовании приняли участие 14 банков. Аналитики изучили данные более чем по 90 показателям, охватывающим 11 продуктов, 8 каналов коммуникации и три категории клиентов, опросили свыше 1500 действующих розничных клиентов и провели глубинные интервью с руководителями CRM-подразделений 11 банков.

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