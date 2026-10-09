Сбер сообщил условия по "Семейной ипотеке" при сроке кредита более 15 лет

С 1 октября, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации максимальный срок государственного субсидирования льготного ипотечного кредита по программе "Семейная ипотека" составляет 15 лет. Сообщаем условия, действующие на Домклик при сроке кредита до 30 лет включительно.

Семейная ипотека на новостройки — льготная ставка сохраняется на весь период кредитования (до 30 лет включительно) на объекты застройщиков, входящих в совместную партнерскую программу со Сбером.

Семейная ипотека на вторичное жилье — максимальный срок кредита составляет 15 лет.

Семейная ипотека на строительство жилого дома — льготная ставка сохраняется на весь период кредитования (до 30 лет включительно).

Семейная ипотека на готовые индивидуальные дома — льготная ставка сохраняется на весь период кредитования (до 30 лет включительно) на объекты подрядчиков, входящих в совместную партнерскую программу со Сбером.

Совместные партнерские программы с застройщиками и подрядчиками ИЖС позволяют Сберу сохранить минимальные ставки по ипотеке для наших клиентов на максимальный срок кредитования.

Проведение сделок на данных условиях доступно на Домклик с 9 октября.

Предельный срок кредита по программе "Семейная ипотека" на объекты застройщиков и подрядчиков ИЖС, не входящих в партнерскую программу, — 15 лет.