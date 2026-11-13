185 лет вместе со страной: от первой сберегательной кассы до технологической компании

В юбилейный год проходит кампания "Сбер. Зелёный на все 185" — сотни проектов для клиентов, сотрудников, предпринимателей, партнёров и жителей российских городов.

12 ноября Сбер отмечает 185-летний юбилей. За эти годы он прошёл путь от сберкасс до технологической компании. А всё началось с указа императора Николая I об учреждении сберегательных касс, подписанного 30 октября (по старому стилю) 1841 года.

К юбилею Сбер подготовил специальные предложения для клиентов. Так, с 12 по 15 ноября клиенты банка могут воспользоваться повышенным курсом списания бонусов Спасибо в СберБанк Онлайн: 1 бонус будет равен 1,85 рубля на товары из специальных подборок. Среди других предложений — автокредит на TENET T7 с платежом от 18 500 рублей в месяц, скидка 1 850 рублей на техническое обслуживание автомобиля и кешбэк до 50% за пополнение парковочного счёта через 2ГИС. В Отелло можно забронировать отели со скидкой до 39%, а на интеллектуальные устройства Сбера до 15 ноября действуют скидки до 60%. Кроме того, SberBoom 2.0 можно приобрести на 3 000 рублей дешевле по промокоду Сбер185. Также доступны скидки до 50% на страховые продукты СберСтрахования, 40% на анализы в СберЗдоровье 12–13 ноября и специальные предложения от Самоката: подписчики СберПрайм получат скидку 185 рублей на лимитированные товары из зелёной подборки. Все предложения собраны в разделе "Для жизни" мобильного приложения банка.

Для предпринимателей к 185-летию Сбера подготовлены отдельные акции: 18,5% бизнес-кешбэка по картам, 5 000 бонусов за открытие расчётного счёта, 185 дней бесплатного доступа к платформе GigaCowork для малого бизнеса, а также объявление победителей программы начисления 185 млн бонусов СберБизнес Спасибо среди бизнес-клиентов. Помимо этого, предпринимателям доступны специальные предложения с компаниями экосистемы.

Но празднование 185-летия Сбера не ограничивается одним днём. В течение всего юбилейного года по всей стране проходит масштабная кампания "Сбер. Зелёный на все 185". Она объединила сотни инициатив для клиентов, сотрудников, предпринимателей, партнёров и жителей российских городов. Зелёный цвет стал символом энергии изменений, развития и движения вперёд. В рамках кампании проходят культурные фестивали и спортивные события, реализуются проекты по развитию городской среды и общественных пространств, поддержке культуры, предпринимательства, благотворительности и экологии. И это только часть того, что Сбер делает в юбилейный год: впереди ещё много добрых дел и новых проектов.

Развитие городов: новые парки, набережные, школы для цифровых инженеров, умные фонтаны и спортплощадки

Сбер создаёт точки роста в российских регионах, которые меняют повседневную жизнь людей и помогают развитию городов: благоустраивает парки и набережные, открывает спортивные площадки, развивает образовательную и социальную инфраструктуру. Только в этом году создано или отреставрировано 82 объекта.

Среди них — благоустройство сквера "Сердце Омска" и набережной Тухачевского в Омске, создание парка "Косатка" в Петропавловске-Камчатском и парка "Тайга" в Хабаровске, реконструкция Трёхсвятской улицы в Твери и обновление парка имени Ленина в Уфе.

Светомузыкальные фонтаны Сбер строит по всей стране с 2016 года вместе с регионами. Это современные общественные пространства, которые становятся настоящими местами притяжения для жителей и гостей городов. В этом году фонтаны открылись в Омске, был реконструирован фонтан "Звезда Мордовии" в Саранске и появилось два исторических фонтана в Уфе.

Доступный спорт — ещё одно направление работы Сбера. В этом году открылось 60 спортивных объектов: 16 тренажёрных залов под открытым небом в Волгограде, 10 воркаут-площадок во Владивостоке, 8 спортивных площадок в Хабаровске и другие. В Ярославле реконструирован стадион "Спартаковец".

Первый кампус школы цифровых технологий от Сбера "Школы 21" открылся в 2018 году в Москве, и сегодня их уже больше 40. В 2026 году "Школа 21" начала работать во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Донецке, Екатеринбурге, Ижевске, Санкт-Петербурге, Саратове, Улан-Удэ и Хабаровске.

Сбер также системно инвестирует в туристическое, экономическое и социальное развитие целых регионов. В этом году в Республике Алтай на курорте "Манжерок", который развивает Сбер, открылся Детский центр здоровья "Манжерок", новое здание школы, парк приключений "Дримвуд" и продолжается модернизация аэропорта Горно-Алтайска. А в Алупке Сбер совместно с курортом "Мрия" работает над сохранением исторического наследия и развитием городской среды, делая город более привлекательным для жителей и туристов. Благодаря этой совместной работе здесь появилось более 10 новых и отреставрированных объектов, включая Воронцовский парк, Детский пляж, исторический причал "Порт Жорж" и "Летний театр" на 1200 мест.

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" сотрудники Сбера и волонтёры высадят 185 тысяч деревьев. В Волгоградской области появится лесной геоглиф в форме цифр "185" из 20 тысяч сосен — он поможет в борьбе с деградацией почв.

А 6 ноября 2026 года в московском метро поехал тематический "Зелёный поезд". Специальные объявления с историческими фактами о Сбере озвучили СберКот и Куся.

Культура и искусство: "Гига-Арт" и сохранение наследия

С 12 июня по 4 ноября 2026 года прошёл фестиваль ИИ-искусства ГигаАрт. Участники создавали визуальные работы на тему России с помощью ГигаЧата, переосмысливая знакомые культурные сюжеты — от сказочных персонажей и традиционных узоров до балета и природы. Для участия не требовалось профессионально заниматься искусством. Участники сгенерировали в ИИ-помощнике ГигаЧат около полумиллиона изображений, из которых жюри отобрало 340 лучших — их показали на медиафасадах по всей стране.

Важным проектом стало участие Сбера в восстановлении фресок церкви Спаса на Нередице — памятника древнерусского искусства XII века. В храме запущен мультимедийный проект "Нередица. Возвращение света". Благодаря современным технологиям посетители могут узнать историю храма, построенного в 1198 году, и увидеть в проекциях фрески XII века, утраченные во время Великой Отечественной войны.

Городские праздники, фестивали и концерты

Важная часть юбилейной программы Сбера — поддержка крупных городских событий, фестивалей и открытых концертов. Среди них — пикник "Афиши" (Москва и Санкт-Петербург), Дягилевский фестиваль (Пермь), "Выкса-фестиваль" актуальной культуры, "Джаз в Новгородском кремле", фестиваль кино и анимации "Медвежонок" (Пермь), театральный фестиваль "Летние сезоны" (Марий Эл), фестиваль медиаискусства Digital Rain (Санкт-Петербург) и осенний фестиваль фонтанов "Счастье" (Петергоф).

Сбер поддержал празднование Дней городов более чем в 20 городах России, включая праздничные площадки, концерты, интерактивные зоны и юбилейные фотозоны. Световые и мультимедийные события включали мэппинг на фестивале "ПРОСВЕТ" в Перми, световое шоу на стенах Нижегородского кремля и фестиваль медиаискусства Digital Rain в Санкт-Петербурге.

185 историй предпринимателей

Спецпроект Сбера "185 историй предпринимателей" рассказывает о клиентах, которые создают новое, верят в свои идеи и воплощают их в жизнь. В его основе — 185 реальных историй. Они объединены в шесть тематических блоков: "Вдохновлять", "Быть предприимчивым", "Верить в мечту", "Менять мир", "Создавать новое" и "Двигаться вперёд". На специальном лендинге пользователь может выбрать наиболее близкий ему смысл и познакомиться с опытом предпринимателей из разных отраслей и регионов России.

Сбер также продолжил серию Бизнес-Фестов — мероприятий для бизнеса в разных городах страны с юбилейными интеграциями и спецпредложениями.

Что я знаю о Сбере, кроме логотипа

В чате поддержки мобильного приложения СберБанк Онлайн был доступен тест "Что я знаю о Сбере, кроме логотипа". С 31 октября его прошли несколько тысяч клиентов.

Большинство из них (71%) верно ответили на вопрос о том, почему двери первых сберегательных касс были открыты лишь по воскресеньям с 09:00 до 14:00, — в остальные дни клиенты трудились.

Немногим больше половины (53%) знали, что на эмблеме первых сберкасс был кормящий птенцов пеликан (он же украшал герб Воспитательного дома, при котором открылась первая сберкасса).

Чуть больше трети (35%) угадали — первый вклад 1 марта 1842 года открыл помощник директора Ссудной казны Николай Кристофари. Он внёс максимальные по уставу 10 рублей и получил сберкнижку № 1 — на эти деньги тогда можно было купить около 33 кг говядины.