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Рынок ипотеки в России вырос за десять месяцев почти на четверть

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам ВТБ, объём выдач ипотеки в России за десять месяцев 2026 года составил около 3,8 трлн рублей — на 23% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В октябре объём выдач заметно снизился: по оценке банка, он составил 308 млрд рублей против 617 млрд рублей в сентябре.

Месяцем ранее рынок переживал всплеск спроса на фоне изменения условий семейной ипотечной программы. Годом ранее, в октябре 2025 года, объём выдач составлял порядка 484 млрд рублей.

Изменился и состав выдач. По итогам октября доля семейной ипотеки на рынке снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.

"Динамика октября — это техническая перестройка рынка после всплеска спроса на семейную ипотеку в сентябре. Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждём прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер — рыночная ипотека. Прогнозируем объём выдач по ней на уровне около 2,1 трлн рублей — это будет более чем вдвое выше результата прошлого года", — отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Гид потребителя

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