Больше половины россиян уже пользовались сервисами с биометрией

Более половины россиян хотя бы раз пользовались биометрическими сервисами. Об этом свидетельствует опрос ВТБ. В топ-5 самых востребованных услуг вошли подтверждение личности в банке, оплата покупок, дистанционное получение услуг и проезд по биометрии — от оплаты поездки в метро до посадки на самолёт.

Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с её помощью личность в банке, а каждый пятый расплачивался по лицу в магазинах. Об удалённом получении услуг по биометрии сообщили 17% опрошенных, ещё каждый десятый пользовался такими сервисами для проезда — на метро, МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде.

Больше половины респондентов (53%) назвали путешествия по биометрии, без паспорта, карты и телефона, удобными и простыми. Около 40% опрошенных ожидают, что через 3–5 лет биометрия в поездках заменит проездные документы и оплату смартфоном повсеместно, ещё 16% считают, что на основе технологии появятся и другие массовые сервисы. Нейтрально к биометрии относятся 32% участников опроса.

Интерес к технологии растёт на фоне общего увеличения масштабов её использования в стране. За 2025 год количество людей, которые добровольно сдали биометрию в Единой биометрической системе, увеличилось в три раза, достигнув 9 млн. По данным Банка России, количество платежей с использованием биометрии за девять месяцев 2025 года выросло более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, превысив 146 млн транзакций, а в денежном выражении рост составил пятикратный, достигнув 112 млрд руб.

Среди участников рынка, развивающих собственные биометрические сервисы, — ВТБ, где биометрию сдали более 8 млн клиентов.

Опрос прошёл в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет, жителей крупных городов. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.