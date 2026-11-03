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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Больше половины россиян уже пользовались сервисами с биометрией

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более половины россиян хотя бы раз пользовались биометрическими сервисами. Об этом свидетельствует опрос ВТБ. В топ-5 самых востребованных услуг вошли подтверждение личности в банке, оплата покупок, дистанционное получение услуг и проезд по биометрии — от оплаты поездки в метро до посадки на самолёт.

Почти каждый третий пользователь биометрии подтверждал с её помощью личность в банке, а каждый пятый расплачивался по лицу в магазинах. Об удалённом получении услуг по биометрии сообщили 17% опрошенных, ещё каждый десятый пользовался такими сервисами для проезда — на метро, МЦК/МЦД, в аэропорту или на поезде.

Больше половины респондентов (53%) назвали путешествия по биометрии, без паспорта, карты и телефона, удобными и простыми. Около 40% опрошенных ожидают, что через 3–5 лет биометрия в поездках заменит проездные документы и оплату смартфоном повсеместно, ещё 16% считают, что на основе технологии появятся и другие массовые сервисы. Нейтрально к биометрии относятся 32% участников опроса.

Интерес к технологии растёт на фоне общего увеличения масштабов её использования в стране. За 2025 год количество людей, которые добровольно сдали биометрию в Единой биометрической системе, увеличилось в три раза, достигнув 9 млн. По данным Банка России, количество платежей с использованием биометрии за девять месяцев 2025 года выросло более чем в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, превысив 146 млн транзакций, а в денежном выражении рост составил пятикратный, достигнув 112 млрд руб.

Среди участников рынка, развивающих собственные биометрические сервисы, — ВТБ, где биометрию сдали более 8 млн клиентов.

Опрос прошёл в октябре 2026 года среди 1500 россиян в возрасте 18–65 лет, жителей крупных городов. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 10:33 Проспект Карла Маркса сделают скоростным лишь частично

Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

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