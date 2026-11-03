Подростки стали забирать животных из приютов — big data T2

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал интерес к домашним животным из приютов. Вырос спрос поколения Альфа — доля пользователей выросла в 2,5 раза, увеличилась активность и у категории старше 64 лет — в полтора раза. Представители других возрастных категорий перестали заниматься такого рода благотворительностью — по сравнению с 2025 годом активность снизилась вдвое.
Аналитики big data T2 изучили сайты российских приютов — интересоваться "усыновлением" таких питомцев стали меньше. Спад наблюдается практически во всех возрастных категориях: среди молодежи 18-24 лет — на 32%, в категории 25-34 — на 40%, в числе людей среднего возраста 35-44 лет — на 34%, в категории 45-54 лет — на 24% и на 14% у людей 55-63 лет. Положительная тенденция наблюдается у подростков — в количестве представители Альфа приросли на 78%, а их доля увеличилась в 2,5 раза. Выросла доля и среди людей старше 64 лет — в полтора раза.
Ядро аудитории — представители среднего класса 35-44 лет. Люди с высоким доходом больше интересуются породистыми животными, год к году интерес к питомцам из приютов снизился на 55%, у людей с доходом уровня "премиум" наблюдается снижение на 34%. Основные посетители сайтов — женщины — более 65%.
Интерес поколения Альфа объясняется их поэтапным взрослением, подготовкой к самостоятельности и желанием взять на себя первую ответственность в виде ухода за питомцем. У людей пенсионного возраста высвобождается дополнительное время на заботу о четырехлапых. Тенденция к потере интереса к приютам может возникать на фоне крайне формализованной процедуры передачи прав на заботу о бездомных животных — процесс усложняется заполнением крайне детализированных и объемных анкет и отказами самих приютов. Несмотря на это у людей сохраняется возможность брать животных с улицы или присматривать себе питомцев на других площадках.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово