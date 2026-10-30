От гаража до нейросети: как Автотека за 10 лет изменила правила игры на рынке авто с пробегом

За последнее десятилетие покупка подержанного автомобиля в России превратилась из азартной лотереи в прозрачный цифровой процесс. Эпоха слепых сделок и веры на слово продавцу ушла в прошлое: сегодня 96% покупателей изучают историю машины онлайн, причем 61% делают это еще до первого звонка владельцу. По данным опроса Авито Авто, за последние 5–10 лет для 40% россиян такая проверка стала новой привычкой. Прежде чем решиться на диалог с продавцом, пользователи в среднем просматривают около 10 отчетов, отсеивая сомнительные варианты.

Главная цель этой цифровой гигиены — безопасность. Более половины опрошенных (53%) признаются, что подробный отчет помогает избежать машины со скрытыми техническими проблемами. Еще 43% ценят возможность сэкономить время и не ездить на заведомо провальные осмотры, а 34% используют отчеты для прямого сравнения нескольких кандидатов. При этом покупатели обращают внимание не только на сухие факты: 69% изучают архивные фотографии, 57% — детали повреждений, а 54% доверяют рекомендациям искусственного интеллекта, который анализирует данные на основе методик профессиональных автоэкспертов.

Эволюция прозрачности: от двух десятков источников к двум тысячам

В 2016 году, когда российский рынок автомобилей с пробегом начал восстанавливаться после кризиса (рост на 6,1%), Авито и ведущие автодилеры объединили усилия для обеления рынка. Результатом стал запуск Автотеки. Первые отчеты сервиса базировались примерно на 20 источниках и содержали базовую информацию: число владельцев, участие в ДТП и юридические ограничения.

Уже в 2017–2018 годах база данных расширилась: к сведениям от дилеров добавились данные об ОСАГО, КАСКО и страховых случаях, включая ДТП по европротоколу. Это позволило выявлять битые машины, которые не попадали в официальную базу ГИБДД. К концу 2019 года, когда Москва стала мировым лидером по количеству каршеринговых машин (более 30 тысяч), в отчетах Автотеки появился и статус коммерческого использования.

В период с 2020 по 2024 год инструментарий сервиса стал еще точнее. В отчетах начали отображаться история продаж на Авито Авто и других классифайдах, результаты независимых экспертиз, фотографии от партнеров и данные из реестра арбитражных дел. К 2025 году Автотека взяла курс на умную аналитику: алгоритмы ИИ начали анализировать более 2 тысяч источников и формировать готовые рекомендации. Покупателям стала доступна интерактивная схема ДТП, наглядно показывающая поврежденные элементы кузова.

К 2026 году ландшафт вторичного рынка радикально изменился из-за экспансии китайских брендов. За первые девять месяцев года в Россию ввезли 334,3 тысячи машин с пробегом (рост на 4%), четверть из которых приехала из КНР. В ответ на этот тренд Автотека запустила зарубежные отчеты, первой страной в которых стал Китай — теперь историю автомобиля можно проверить еще до его прохождения российской таможни.

"За десять лет существенно изменились не только технологии, но и ожидания покупателей автомобилей с пробегом. Если на старте в Автотеке было всего около 20 источников данных, то спустя 10 лет после запуска их количество превысило 2 тысячи. Благодаря постоянному расширению базы и развитию возможностей сервиса проверка авто стала привычной частью процесса покупки. Так, за последние 5 лет доля проверенных через Автотеку машин выросла почти вдвое и в 2026 году достигла 55%. Наша цель — сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы — укреплять доверие клиентов", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.