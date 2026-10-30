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Транспорт Транспорт и связь

От гаража до нейросети: как Автотека за 10 лет изменила правила игры на рынке авто с пробегом

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последнее десятилетие покупка подержанного автомобиля в России превратилась из азартной лотереи в прозрачный цифровой процесс. Эпоха слепых сделок и веры на слово продавцу ушла в прошлое: сегодня 96% покупателей изучают историю машины онлайн, причем 61% делают это еще до первого звонка владельцу. По данным опроса Авито Авто, за последние 5–10 лет для 40% россиян такая проверка стала новой привычкой. Прежде чем решиться на диалог с продавцом, пользователи в среднем просматривают около 10 отчетов, отсеивая сомнительные варианты.

Главная цель этой цифровой гигиены — безопасность. Более половины опрошенных (53%) признаются, что подробный отчет помогает избежать машины со скрытыми техническими проблемами. Еще 43% ценят возможность сэкономить время и не ездить на заведомо провальные осмотры, а 34% используют отчеты для прямого сравнения нескольких кандидатов. При этом покупатели обращают внимание не только на сухие факты: 69% изучают архивные фотографии, 57% — детали повреждений, а 54% доверяют рекомендациям искусственного интеллекта, который анализирует данные на основе методик профессиональных автоэкспертов.

Эволюция прозрачности: от двух десятков источников к двум тысячам

В 2016 году, когда российский рынок автомобилей с пробегом начал восстанавливаться после кризиса (рост на 6,1%), Авито и ведущие автодилеры объединили усилия для обеления рынка. Результатом стал запуск Автотеки. Первые отчеты сервиса базировались примерно на 20 источниках и содержали базовую информацию: число владельцев, участие в ДТП и юридические ограничения.

Уже в 2017–2018 годах база данных расширилась: к сведениям от дилеров добавились данные об ОСАГО, КАСКО и страховых случаях, включая ДТП по европротоколу. Это позволило выявлять битые машины, которые не попадали в официальную базу ГИБДД. К концу 2019 года, когда Москва стала мировым лидером по количеству каршеринговых машин (более 30 тысяч), в отчетах Автотеки появился и статус коммерческого использования.

В период с 2020 по 2024 год инструментарий сервиса стал еще точнее. В отчетах начали отображаться история продаж на Авито Авто и других классифайдах, результаты независимых экспертиз, фотографии от партнеров и данные из реестра арбитражных дел. К 2025 году Автотека взяла курс на умную аналитику: алгоритмы ИИ начали анализировать более 2 тысяч источников и формировать готовые рекомендации. Покупателям стала доступна интерактивная схема ДТП, наглядно показывающая поврежденные элементы кузова.

К 2026 году ландшафт вторичного рынка радикально изменился из-за экспансии китайских брендов. За первые девять месяцев года в Россию ввезли 334,3 тысячи машин с пробегом (рост на 4%), четверть из которых приехала из КНР. В ответ на этот тренд Автотека запустила зарубежные отчеты, первой страной в которых стал Китай — теперь историю автомобиля можно проверить еще до его прохождения российской таможни.

"За десять лет существенно изменились не только технологии, но и ожидания покупателей автомобилей с пробегом. Если на старте в Автотеке было всего около 20 источников данных, то спустя 10 лет после запуска их количество превысило 2 тысячи. Благодаря постоянному расширению базы и развитию возможностей сервиса проверка авто стала привычной частью процесса покупки. Так, за последние 5 лет доля проверенных через Автотеку машин выросла почти вдвое и в 2026 году достигла 55%. Наша цель — сделать вторичный рынок автомобилей прозрачным, чтобы покупатели могли принимать взвешенные решения, а продавцы — укреплять доверие клиентов", — комментирует Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

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