За кулисами "Театральной": как строится новая станция самарского метро

В преддверии Дня метростроителя, который отмечается 2 октября, корреспондент "Волга Ньюс" посетил строящуюся станцию метро "Театральная" — объект, куда пока не может попасть обычный пассажир. Сегодня здесь продолжаются работы по монтажу инженерных систем, оборудования и архитектурной отделке.

День метростроителя появился в календаре профессиональных праздников сравнительно недавно — в 2023 году его официально установили на 2 октября. Этот день объединяет людей редкой и сложной профессии, чья работа зачастую остаётся скрытой от глаз пассажиров. За каждой станцией и километрами тоннелей стоят специалисты разных направлений, от опыта и профессионализма которых зависит строительство одного из самых сложных объектов городской инфраструктуры. Метро благодаря скорости и независимости от дорожной ситуации способно улучшать транспортное сообщение в городах-миллионниках. Поэтому строительство новых станций и развитие существующей линии самарского метрополитена путём уплотнения застройки вдоль неё и создания транспортно-пересадочных узлов становятся важным этапом совершенствования городской транспортной инфраструктуры.

Для Самары этот профессиональный праздник напрямую связан с продолжающейся историей строительства городского метро. Метростроение — узкоспециализированное направление, которым в России занимается ограниченное число компаний: такая работа требует большого опыта, профессиональных компетенций и специального оборудования. С 2002 года возведением станций Самарского метрополитена занимается АО "Волгатрансстрой-Метро". "Театральная" станет уже шестой станцией в портфолио компании. Силами специалистов "Волгатрансстрой-Метро" в Самаре построены станции "Московская", "Российская" и "Алабинская", а в Москве — "Озёрная" и "Солнцево".

За привычным образом строящейся станции скрывается сложный инженерный комплекс. После открытия пассажиры увидят лишь небольшую часть объекта — около 20%. Остальное пространство занимают технические помещения, оборудование и системы, которые обеспечивают работу метрополитена.

Экскурсию по строящейся станции провёл директор АО "Волгатрансстрой-Метро" Алексей Федосеев.

"Сейчас мы завершили строительство монолитных конструкций всего станционного комплекса. Они готовы на 100%, за исключением технологического проёма, который планируем закрыть в течение двух месяцев. Ведутся работы по устройству верхнего строения пути, монтажу инженерных систем, оборудования, а также архитектурной отделке", — рассказал Алексей Федосеев.

Общая строительная готовность объекта составляет порядка 86%.

Одной из особенностей будущей станции станет её архитектурное оформление. "Театральная" получила своё название благодаря расположению рядом с театром оперы и балета и театром драмы. Поэтому в отделке пространства будут отражены культурные объекты Самары.

"На одной стене платформы будут архитектурные решения, связанные с театром оперы и балета, а на другой — с театром драмы", — отметил Алексей Федосеев.

Сейчас на платформе выполняется монтаж подвесного оборудования и продолжается укладка гранита. В вестибюлях метростроители ведут отделочные работы — там будут расположены кассовые зоны, турникеты и системы контроля доступа.

За внешне привычным пространством метро скрывается сложная система инженерных решений, которая обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров.

Только для одной станции необходимо около 450 километров кабелей различного назначения и порядка 13,5 тысячи единиц крупного оборудования. На объекте предусмотрены системы вентиляции, пожарной безопасности, водоотведения и защиты от чрезвычайных ситуаций. Например, специальные гермозатворы предназначены для защиты помещений от попадания техногенных и природных вод.

Одним из интересных технических решений на станции стала водоотливная установка. Её выполнили из железобетонных колец тоннельной обделки.

По словам директора АО "Волгатрансстрой-Метро", первоначальное проектное решение было оптимизировано, чтобы уменьшить влияние строительства на окружающую застройку.

Отдельный этап работы — строительство тоннелей. Левый перегонный тоннель длиной 1584 метра проходили в круглосуточном режиме. Работы были завершены за семь месяцев.

"Исходя из моего личного опыта строительства, работать в условиях такой старой аварийной застройки мне ещё не приходилось. Поэтому потребовалась очень ювелирная работа при проходке перегонных тоннелей", — отметил Алексей Федосеев.

Строительство станции в центре города требует учитывать особенности окружающей застройки, инженерные коммуникации и безопасность существующих объектов.

История самарского метро насчитывает уже несколько десятилетий. Один из специалистов, который посвятил отрасли большую часть своей жизни, — ветеран самарского метростроения Александр Кузин.

Его путь в профессии начался ещё в студенческие годы. В 1981 году он окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт. Тема его дипломного проекта была связана со строительством самарского метро — в работе была представлена станция на площади Куйбышева, которая сегодня известна как "Театральная".

После окончания института Александр Кузин пришёл работать в Куйбышевский комплексный отдел по проектированию метрополитена. В общей сложности 17 лет он посвятил институту "Самараметропроект", а затем продолжил заниматься проектированием метро в "Волгатрансстрое".

По словам специалиста, одним из самых значимых событий в истории самарского метростроения стал запуск первой очереди метро в 1987 году.

За десятилетия работы изменилась не только сама отрасль, но и технологии строительства. "Когда мы начинали, механизация была минимальной. Использовались отбойные молотки. Современные щиты управляются практически без присутствия человека в забое. Всё работает за счёт компьютеров и программ", — рассказал Александр Кузин.

Сегодня он продолжает участвовать в развитии самарского метро в качестве консультанта генерального директора по проектным работам и занимается проектированием станции "Театральная".

В настоящий момент на станции "Театральная" продолжаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. Монолитные конструкции первого и третьего пешеходных выходов уже выполнены, по второму ведутся работы. Четвёртый выход пока остаётся на этапе ожидания демонтажа здания на улице Рабочей, 8.

В преддверии Дня метростроителя Алексей Федосеев поздравил коллег с профессиональным праздником: "Уважаемые коллеги! Поздравляю всех с Днём метростроителя. Желаю всем амбициозных проектов, интересной работы, мира, добра и благополучия в семье".

Александр Кузин также поздравил специалистов отрасли: "Коллегам я желаю успехов. Сейчас сложная ситуация, непросто строить станцию "Театральная". Я хотел бы пожелать коллегам преодолеть все трудности и в ближайшее время подарить городу новую станцию метро. А молодёжи — осваивать эту интересную профессию, проектировать и строить метро дальше".