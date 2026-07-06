"Глобал Вижн" ввел в эксплуатацию первый дом нового квартала

Министерство строительства выдало разрешение на ввод жилого дома, который обещает комфортные квартиры для жителей.
Застройщик "Глобал Вижн Девелопмент"* получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома четвертого квартала макрорайона "Амград" от Министерства строительства Самарской области. Документ размещен на официальном сайте застройщика (№ 63-34.01.2026 от 30.06.2025).
В ближайшее время, после завершения предусмотренных законодательством процедур, собственники начнут получать уведомления о передаче квартир и смогут получить ключи.
Дом стал первым завершенным объектом нового квартала, который продолжает развитие макрорайона. Он расположен рядом с торговым комплексом "Амбар" и отличается рядом решений, ранее не применявшихся в проекте.
Новый формат дома
Первым объектом нового квартала стал двухсекционный дом переменной этажности — 10 и 15 этажей. По сравнению с предыдущими очередями строительства он получил ряд новых решений, ориентированных на более комфортный формат жизни. Здесь предусмотрено всего четыре — пять квартир на этаже, увеличенные окна, потолки высотой 2,7 метра, просторные колясочные и велосипедные, а также девять персональных кладовых площадью 5,97 м².
Концепция дома получила признание профессионального девелоперского сообщества: проект вошел в число финалистов федеральной премии URBAN Awards 2026 — одной из самых престижных наград в сфере жилой недвижимости России — в номинации "Комплекс — современное доступное жилье ЦФО, СЗФО, ПФО". Эти решения соответствуют современным критериям жилья класса "комфорт-плюс".
Архитектура нового квартала
В новом доме впервые для "Амграда" использовали графитовый профиль оконных систем. В сочетании с нестандартным расположением окон это делает фасад более выразительным и легким. Сквозные подъезды, прозрачные входные группы и высокие потолки в лобби создают ощущение открытого и светлого пространства уже с первых шагов в доме.
Функциональные планировки
В доме представлены квартиры площадью от 42 до 80 квадратных метров в одиннадцати вариантах планировок. Дополнительные окна, кухни-гостиные, гардеробные, спальни с выходом на лоджию, дополнительные санузлы и варианты с двумя лоджиями позволяют выбрать квартиру под разные сценарии жизни — молодой семьи, пары, родителей с детьми или тех, кто работает из дома. Квартиры доступны как в черновой отделке, так и в формате white box или с готовым ремонтом.
Благоустройство нового квартала
Территория нового квартала продолжает концепцию "Амграда": закрытые дворы без автомобилей, современные площадки для детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, прогулочные зоны и озеленение. Все это формирует комфортную среду для повседневной жизни рядом с одним из крупнейших торговых комплексов региона — ТК "Амбар".
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает