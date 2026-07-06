"Глобал Вижн" ввел в эксплуатацию первый дом нового квартала

Министерство строительства выдало разрешение на ввод жилого дома, который обещает комфортные квартиры для жителей.

Застройщик "Глобал Вижн Девелопмент"* получил разрешение на ввод в эксплуатацию первого дома четвертого квартала макрорайона "Амград" от Министерства строительства Самарской области. Документ размещен на официальном сайте застройщика (№ 63-34.01.2026 от 30.06.2025).

В ближайшее время, после завершения предусмотренных законодательством процедур, собственники начнут получать уведомления о передаче квартир и смогут получить ключи.

Дом стал первым завершенным объектом нового квартала, который продолжает развитие макрорайона. Он расположен рядом с торговым комплексом "Амбар" и отличается рядом решений, ранее не применявшихся в проекте.

Новый формат дома

Первым объектом нового квартала стал двухсекционный дом переменной этажности — 10 и 15 этажей. По сравнению с предыдущими очередями строительства он получил ряд новых решений, ориентированных на более комфортный формат жизни. Здесь предусмотрено всего четыре — пять квартир на этаже, увеличенные окна, потолки высотой 2,7 метра, просторные колясочные и велосипедные, а также девять персональных кладовых площадью 5,97 м².

Концепция дома получила признание профессионального девелоперского сообщества: проект вошел в число финалистов федеральной премии URBAN Awards 2026 — одной из самых престижных наград в сфере жилой недвижимости России — в номинации "Комплекс — современное доступное жилье ЦФО, СЗФО, ПФО". Эти решения соответствуют современным критериям жилья класса "комфорт-плюс".

Архитектура нового квартала

В новом доме впервые для "Амграда" использовали графитовый профиль оконных систем. В сочетании с нестандартным расположением окон это делает фасад более выразительным и легким. Сквозные подъезды, прозрачные входные группы и высокие потолки в лобби создают ощущение открытого и светлого пространства уже с первых шагов в доме.

Функциональные планировки

В доме представлены квартиры площадью от 42 до 80 квадратных метров в одиннадцати вариантах планировок. Дополнительные окна, кухни-гостиные, гардеробные, спальни с выходом на лоджию, дополнительные санузлы и варианты с двумя лоджиями позволяют выбрать квартиру под разные сценарии жизни — молодой семьи, пары, родителей с детьми или тех, кто работает из дома. Квартиры доступны как в черновой отделке, так и в формате white box или с готовым ремонтом.

Благоустройство нового квартала

Территория нового квартала продолжает концепцию "Амграда": закрытые дворы без автомобилей, современные площадки для детей разных возрастов, пространства для спорта и отдыха, прогулочные зоны и озеленение. Все это формирует комфортную среду для повседневной жизни рядом с одним из крупнейших торговых комплексов региона — ТК "Амбар".