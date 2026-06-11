Застройщик затребовал сокращения парковок в Волгаре по новой формуле минграда

В Самаре проходят общественные обсуждения по строительству очередного многоэтажного дома в микрорайоне Волгарь. Жителей просят дать добро на отклонение норматива по парковкам. Вместо одного машиноместа на квартиру застройщик хочет сделать 0,525.
Подобных обсуждений в Самаре давно не вели (за редким исключением), так как министерство градостроительной политики не раз озвучивало позицию, что не будет согласовывать отклонения от норматива по парковкам. Но, судя по всему, в работе ведомства застройщик — СЗ "Шард 63" Алана Хугаева — и нашел повод.
Дело в том, что минград недавно утвердил региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Одним из важнейших новшеств является методика расчета количества парковочных мест в новых ЖК. Она предусматривает применение специальной формулы:
— показатель уровня автомобилизации (0,355) умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность (она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти).
"Норматива "одно машиноместо на одну квартиру" уже не будет. Необходимость снижения автомобилизации населения делает его устаревшим. Но подходить к решению этой задачи нужно комплексно. Делаем транспортную сеть связанной (строим дороги, развязки, пересадочные узлы), развиваем общественный транспорт — снижаем число парковочных мест", — комментировала врио министра Екатерина Семенова в интервью Волга Ньюс.
РНГП будут учтены при формировании новых генплана и правил землепользования и застройки Самары. Однако пока в ПЗЗ сохраняется норматив по обеспечению одного машиноместа на одну квартиру. Отклонения от него и просит СЗ "Шард 63".
В обосновании компании указано, что строительство нового дома планируется на Осетинской, в районе пересечения улицами Софьи Агронович и Александра Солженицина. Посмотрите схему.
Представитель компании напомнил, что проект планировки Волгаря предусматривает обустройство по З55 машиномест на каждую 1000 жителей. Также он привел расчет числа парковок по новой формуле:
0,355 умножил на общую площадь квартир, которая составит 11092,31 кв. метра, и разделил на 38, получилось 104 машиноместа.
"В предполагаемом к строительству доме будет 198 квартир, Согласно действующим ПЗЗ, необходимо предусмотреть 198 парковочных мест. Сопоставляя полученные данные, учитывая волеизъявление органа исполнительной власти субъекта РФ, к компетенции которого относится утверждение порядка расчета минимально допустимого количества машиномест для парковки автомобилей в жилых зонах, полагаем допустимым использовать коэффициент отклонения от предельных параметров строительства из расчета: k = 104 / 98 = 0,525", — подытожил представитель застройщика.
Сбор мнений жителей продлится до 13 июня включительно. Оставить свой отзыв можно онлайн, на сайте мэрии Самары.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...