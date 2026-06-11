Застройщик затребовал сокращения парковок в Волгаре по новой формуле минграда

В Самаре проходят общественные обсуждения по строительству очередного многоэтажного дома в микрорайоне Волгарь. Жителей просят дать добро на отклонение норматива по парковкам. Вместо одного машиноместа на квартиру застройщик хочет сделать 0,525.

Подобных обсуждений в Самаре давно не вели (за редким исключением), так как министерство градостроительной политики не раз озвучивало позицию, что не будет согласовывать отклонения от норматива по парковкам. Но, судя по всему, в работе ведомства застройщик — СЗ "Шард 63" Алана Хугаева — и нашел повод.

Дело в том, что минград недавно утвердил региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Одним из важнейших новшеств является методика расчета количества парковочных мест в новых ЖК. Она предусматривает применение специальной формулы:

— показатель уровня автомобилизации (0,355) умножается на общую площадь квартир на рассматриваемой территории, а полученное число делится на расчетную жилищную обеспеченность (она составляет 36 кв. метров по области и 38 кв. метров по Самаре и Тольятти).

"Норматива "одно машиноместо на одну квартиру" уже не будет. Необходимость снижения автомобилизации населения делает его устаревшим. Но подходить к решению этой задачи нужно комплексно. Делаем транспортную сеть связанной (строим дороги, развязки, пересадочные узлы), развиваем общественный транспорт — снижаем число парковочных мест", — комментировала врио министра Екатерина Семенова в интервью Волга Ньюс.

РНГП будут учтены при формировании новых генплана и правил землепользования и застройки Самары. Однако пока в ПЗЗ сохраняется норматив по обеспечению одного машиноместа на одну квартиру. Отклонения от него и просит СЗ "Шард 63".

В обосновании компании указано, что строительство нового дома планируется на Осетинской, в районе пересечения улицами Софьи Агронович и Александра Солженицина. Посмотрите схему.

Схема: ООО СЗ "ШАРД 63" / мэрия Самары

Представитель компании напомнил, что проект планировки Волгаря предусматривает обустройство по З55 машиномест на каждую 1000 жителей. Также он привел расчет числа парковок по новой формуле:

0,355 умножил на общую площадь квартир, которая составит 11092,31 кв. метра, и разделил на 38, получилось 104 машиноместа.

"В предполагаемом к строительству доме будет 198 квартир, Согласно действующим ПЗЗ, необходимо предусмотреть 198 парковочных мест. Сопоставляя полученные данные, учитывая волеизъявление органа исполнительной власти субъекта РФ, к компетенции которого относится утверждение порядка расчета минимально допустимого количества машиномест для парковки автомобилей в жилых зонах, полагаем допустимым использовать коэффициент отклонения от предельных параметров строительства из расчета: k = 104 / 98 = 0,525", — подытожил представитель застройщика.

Сбор мнений жителей продлится до 13 июня включительно. Оставить свой отзыв можно онлайн, на сайте мэрии Самары.