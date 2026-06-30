Первый и крупнейший в Поволжье магазин Askona Home mini открылся в ТК "Амбар"

В торговом комплексе "Амбар" открылся обновленный салон Askona — первый и крупнейший в Поволжье магазин бренда в новом формате Askona Home mini. Теперь жители Самарской области могут познакомиться с новой концепцией одного из крупнейших российских производителей товаров для здорового сна и товаров для дома, которая постепенно появляется в крупнейших торговых центрах страны.

Новый магазин — это уже не только салон матрасов и кроватей. Здесь можно подобрать практически всё для создания комфортного дома: анатомические матрасы, кровати, диваны, шкафы, мебель для гостиной, детской комнаты и домашнего офиса, а также подушки, одеяла, постельное белье, текстиль и аксессуары для интерьера. Большой ассортимент позволяет за один визит выбрать всё необходимое для спальни или обновления квартиры.

В салоне покупатели могут протестировать матрасы и подушки, сравнить модели с разным уровнем жесткости, оценить готовые интерьерные решения и получить консультацию специалистов. Такой формат помогает подобрать товары с учетом личных предпочтений и сделать выбор более осознанным.

Открытие Askona Home mini стало очередным этапом развития мебельного кластера ТК "Амбар". Сегодня торговый комплекс объединяет десятки магазинов мебели, товаров для дома и интерьера, благодаря чему покупатели могут сравнить предложения разных производителей и найти подходящие решения в одном месте, не тратя время на поездки по всему городу.

Появление нового формата именно в ТК "Амбар" неслучайно. Askona сегодня реализует масштабную стратегию развития розничной сети, расширяя ассортимент и превращая свои магазины в пространства для комплексного обустройства дома. Формат Askona Home mini уже успешно зарекомендовал себя в других городах России, а теперь впервые появился в Поволжье именно в ТК "Амбар".