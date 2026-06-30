Первый и крупнейший в Поволжье магазин Askona Home mini открылся в ТК "Амбар"

В торговом комплексе "Амбар" открылся обновленный салон Askona — первый и крупнейший в Поволжье магазин бренда в новом формате Askona Home mini. Теперь жители Самарской области могут познакомиться с новой концепцией одного из крупнейших российских производителей товаров для здорового сна и товаров для дома, которая постепенно появляется в крупнейших торговых центрах страны.
Новый магазин — это уже не только салон матрасов и кроватей. Здесь можно подобрать практически всё для создания комфортного дома: анатомические матрасы, кровати, диваны, шкафы, мебель для гостиной, детской комнаты и домашнего офиса, а также подушки, одеяла, постельное белье, текстиль и аксессуары для интерьера. Большой ассортимент позволяет за один визит выбрать всё необходимое для спальни или обновления квартиры.
В салоне покупатели могут протестировать матрасы и подушки, сравнить модели с разным уровнем жесткости, оценить готовые интерьерные решения и получить консультацию специалистов. Такой формат помогает подобрать товары с учетом личных предпочтений и сделать выбор более осознанным.
Открытие Askona Home mini стало очередным этапом развития мебельного кластера ТК "Амбар". Сегодня торговый комплекс объединяет десятки магазинов мебели, товаров для дома и интерьера, благодаря чему покупатели могут сравнить предложения разных производителей и найти подходящие решения в одном месте, не тратя время на поездки по всему городу.
Появление нового формата именно в ТК "Амбар" неслучайно. Askona сегодня реализует масштабную стратегию развития розничной сети, расширяя ассортимент и превращая свои магазины в пространства для комплексного обустройства дома. Формат Askona Home mini уже успешно зарекомендовал себя в других городах России, а теперь впервые появился в Поволжье именно в ТК "Амбар".
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.