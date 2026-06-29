На Авито рассказали о разграничении ответственности при использовании цифровых платформ

Цифровые платформы чаще всего выступают в роли посредников, поэтому при доработке текущего и подготовке нового регулирования важно учитывать их правовую природу. Об этом заявил управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов на сессии ПМЮФ-2026 "Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?".
"Мы работаем в юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие объекты, размещенные на нашей платформе, нам не принадлежат. Как говорят юристы: мы действуем в чужом интересе. А это значит, что и ответственность у нас должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца", — отметил Александр Смирнов.
По его словам, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов. "Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития", — добавил Александр Смирнов.
Директор департамента цифрового развития и экономики данных министерства экономического развития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой. "Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя — отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями — отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП", — отметил Владимир Волошин.
В Авито указывают, что ряд применяемых на платформе решений может быть использован как основа для формирования сбалансированных регуляторных подходов. В частности, сервис безопасной сделки предполагает резервирование средств до подтверждения получения товара, что снижает риски для обеих сторон и исключает необходимость передачи платежных данных между пользователями.
Дополнительным элементом доверия выступает система отзывов и рейтингов. Отзывы проходят модерацию, в том числе на предмет недостоверности и отсутствия подтвержденного взаимодействия. Также действует механизм арбитража, позволяющий продавцам оспаривать спорные оценки.
С 2023 года на платформе внедрена система "Уровень сервиса", формирующая критерии оценки качества работы продавцов. По данным Авито, более 80% контактов приходится на продавцов с высоким уровнем сервиса, при этом 93% находятся в "зеленой" зоне, а значительная часть пользователей из "красной" зоны улучшает показатели в течение месяца.
Отдельное направление — развитие ИИ-решений. Платформа тестирует ИИ-ассистента Aви Pro, который формирует персонализированные рекомендации для продавцов — от параметров объявлений до стратегий взаимодействия с покупателями.
"Главная цель — упростить работу продавцов и повысить их эффективность, переведя взаимодействие с платформой в удобный диалоговый формат", — пояснили в Авито.
Кроме того, компания совершенствует алгоритмы выявления нарушений, сочетая автоматические инструменты с многоступенчатой системой проверки и ручной модерацией.
"Комплексное развитие технологических и правовых инструментов позволяет одновременно решать задачи защиты пользователей и поддержки предпринимательства, прежде всего в сегменте малого и микробизнеса", — заключил Александр Смирнов.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.