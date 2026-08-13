"КонсультантПлюс" рассказывает: что делать, если страховка после ДТП не покрывает убытки

Автомобиль физлица пострадал в ДТП. Он обратился к Страховщику с заявлением о прямом возмещении убытков путем организации и оплаты восстановительного ремонта. Стоимость ремонта по мнению эксперта Страховщика составляет без учета износа — 1 640 996, 59 руб., по мнению эксперта, нанятого пострадавшим, — 1 827 900 руб. Поскольку ремонт явно дороже максимальной страховой суммы, Страховщик перечислил физлицу 400 тыс. рублей, а тот оказался категорически с этим не согласен.

Финансовый уполномоченный жалобу гражданина не поддержал. А Волжский городской суд взыскал со Страховой компании всю сумму заявленного убытка — 1 427 900 руб. (1 827 900 руб. — 400 000 руб.), уменьшив моральный ущерб до 2 тыс. рублей. По мнению суда, поскольку в Законе об ОСАГО отсутствует специальная норма о последствиях неисполнения Страховщиком обязательства организовать и оплатить ремонт транспортного средства в натуре, то в силу общих положений ГК РФ об обязательствах потерпевший вправе в этом случае по своему усмотрению требовать возмещения необходимых на проведение такого ремонта расходов и других убытков на основании статьи 397 ГК РФ. Этот вывод поддержал и Волгоградский областной суд, и Четвертый кассационной суд общей юрисдикции.

Дело дошло до Верховного суда. Судебная коллегия ВС РФ "разложила всё по полочкам".

При невозможности организовать ремонт транспортного средства по причине превышения рыночной цены его восстановления над страховой суммой в 400 тыс. руб. потерпевшему должна быть выплачена именно эта максимальная сумма. Вместе с тем это не исключает обязанности страховщика предложить потерпевшему осуществить доплату за ремонт в случаях, когда рыночная стоимость ремонта превышает страховую сумму и когда потерпевший настаивает на восстановительном ремонте транспортного средства в СТОА по направлению страховщика.

Поскольку на потерпевшего возлагается обязанность осуществить доплату за ремонт транспортного средства в указанных выше случаях, со страховщика, нарушившего свою обязанность по организации данного ремонта, могут быть взысканы соответствующие убытки в полном объеме, но без включения в них той суммы, которую надлежало доплатить самому потерпевшему.

Взыскание со страховой компании в пользу истца всей стоимости ремонта без учета того, что изначально истец был обязан внести доплату, нарушает условия обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, является следствием неправильного применения судом первой инстанции положений Закона об ОСАГО и влечет получение истцом несправедливого обогащения за счет страховщика. ВС РФ отправил дело на пересмотр.

ВС РФ опирался на свежую позицию КС РФ. Даже если страховщик "забыл" предложить пострадавшему доплатить за ремонт сверх 400 тыс. рублей, это не повод взыскивать с него сумму, превышающую лимит. Минфин уже подготовил поправки к закону об ОСАГО.

Цена вопроса: 1 427 900 руб. — стоимость восстановительного ремонта сверх 400 тыс. рублей.

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