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Страхование Финансы

Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты СберСтрахования подвели автоитоги лета и выяснили, какие автомобили чаще всего страховали по КАСКО жители Самары.

Самой страхуемой маркой в июне–августе 2024 года стала Geely — на нее пришлось 17% от всех заключенных полисов каско в области. На втором месте — Lada (15%), следом в рейтинге идут Haval (11%), Kia (6%) и Toyota (5%). Прошлым летом у самарцев лидировала марка Lada с долей 24%.

По данным СберСтрахования, в среднем по России этим летом полисы каско чаще всего оформляли владельцы Changan (9%), Kia (8%), Lada и Geely (по 7%), а также Toyota (6%).

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто рассказали, какие марки покупали россияне в июне–августе 2024 года. Наиболее востребованными были японские (24% от всех сделок на платформе СберАвто), южнокорейские (18%) и отечественные (17%) марки. Из брендов россияне чаще всего выбирали Lada (17%), Kia (10%), Hyundai (7%), Volkswagen и Toyota (по 6%). По сравнению с летом прошлого года доля Lada в общей структуре продаж выросла на 7 п. п. — с 10 до 17%. Доли Kia, Hyundai и Volkswagen приросли на 1 п. п. каждая, а вот доля Toyota, напротив, снизилась с 9 до 6%. Самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio (прошлым летом это были Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris).

"Этим летом водители оформили в СберСтраховании 10 тыс. полисов каско — на 40% больше, чем летом 2023 года. Интерес к каско продолжает расти, все больше автовладельцев нивелируют таким образом финансовые риски при возможных происшествиях с их машинами. Одновременно меняется спрос: если в июне — августе прошлого года чаще всего страховали корейскую Kia, то в этом году ее опередил китайский бренд Changan. В целом же доля китайских машин в оформленных полисах каско за год выросла на 23 процентных пункта", — рассказал генеральный директор СберСтрахования Михаил Волков.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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