"Акрон" уступил "Спартаку" — 1:2

В воскресенье, 8 ноября, в 14-м туре Альфа-Банк РПЛ "Акрон" потерпел поражение от "Спартака" на выезде, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Гол Стефана Лончара мог принести тольяттинцам ничью, но красно-белые все-таки сумели добиться победы.

Соперники начали матч сразу, без разведки — на высоких скоростях и встречных атаках. "Акрон" играл в большей степени вторым номером, но при первой же возможности старался быстро идти вперед. Первая половина тайма осталась за красно-черными. Сначала заставил понервничать болельщиков "Спартака" Шуманский. Форвард "Акрона" подхватил мяч возле штрафной площади и пробил — было опасно. Вскоре был близок к тому, чтобы открыть счет, Лончар. Черногорский полузащитник, находясь в штрафной площади, бил в противоход Максименко, но голкипер спас красно-белых.

Мог забивать и "Спартак". В одном из эпизодов Солари находился вблизи ворот, но его удар заблокировали.

Вторая половина первого тайма превратилась в качели. "Акрон", который смотрелся предпочтительнее, мог выйти вперед. После красивой атаки Шуманский приложился по мячу — и голкипер "Спартака" уже был бессилен, но хозяев спасла перекладина.

Под занавес 45-минутки уже красно-белые перехватили инициативу и создали два опасных момента. В конце концов, активность конвертировалась в гол. После прострела с правого фланга Тедич срезал мяч в собственные ворота.

У "Акрона" не оставалось времени, чтобы отыграться до перерыва. Первый тайм завершился в пользу "Спартака" — 1:0.

Вторая половина началась с двойной замены "Акрона": вместо Пестрякова на поле вышел Дуду, а Марадишвили — Оганесян.

Красно-черным понадобилось время, чтобы привыкнуть к новому сочетанию. А, когда это произошло. "Акрон" сравнял! На 59-й минуте игры Лончару удался точный удар из-за пределов штрафной площади в самый угол — 1:1.

Правда, развить этот успех красно-черным не удалось. "Спартак" быстро пришел в себя и уже через несколько минут нашел брешь на правом фланге обороны. Красно-белые нашли в штрафной площади Пруцева, и тот точным ударом вывел "Спартак" вперед.

Финальная часть встречи выдалась нервной. Моменты были у обеих команд: как "Спартак" мог выйти вперед, так и "Акрон" сравнять счет. На 77-й минуте красно-черные произвели еще две замены: Бистрович уступил место Хосонову, а Тедич — Болдыреву. В концовке встречи произошло еще одно событие, которое могло повлиять на исход встречи: Максименко неосмотрительно сыграл за пределами штрафной площади, и "Спартак" остался вдесятером.

Увы, "Акрон" воспользоваться численным большинством не смог. "Спартак" в решающие минуты бросил все силы, чтобы удержать победный результат — и это сделал.

Красно-черные уступили в Москве с минимальной разницей — 1:2 и остались на 14-й строчке в турнирной таблице.