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Футбол Спорт

"Акрон" проиграл "Балтике" - 1:2

КАЛИНИНГРАД. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В воскресенье, 1 ноября, прошел матч 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли калининградская "Балтика" и тольяттинский "Акрон".

На 52-й минуте Брайан Хиль открыл счёт и вывел балтийцев вперёд. На 54-й минуте Артём Шуманский забил ответный мяч гостей. На 68-й минуте Иван Беликов забил второй мяч "Балтики".

После этой игры "Акрон" с 12 очками находится на 13-м месте. В следующем туре тольяттинцы проведут гостевой матч со "Спартаком" 8 ноября.

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Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

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Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

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