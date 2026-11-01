"Акрон" проиграл "Балтике" - 1:2

В воскресенье, 1 ноября, прошел матч 13-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли калининградская "Балтика" и тольяттинский "Акрон".

На 52-й минуте Брайан Хиль открыл счёт и вывел балтийцев вперёд. На 54-й минуте Артём Шуманский забил ответный мяч гостей. На 68-й минуте Иван Беликов забил второй мяч "Балтики".

После этой игры "Акрон" с 12 очками находится на 13-м месте. В следующем туре тольяттинцы проведут гостевой матч со "Спартаком" 8 ноября.