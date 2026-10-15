Сергей Булатов: "Наш уровень игры прежде всего должен быть подтверждён самоотдачей"

После поражения от "Балтики" (2:0) главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов коротко прокомментировал итоги встречи.
"Очень полезный матч, особенно в преддверии матча, который нас ждет в чемпионате в субботу. Надо извлекать какие-то уроки. Мы посмотрели на тех футболистов, которые получают не так много практики. Самый главный итог, что наш уровень игры прежде всего должен быть подтвержден самоотдачей. Мы должны каждый раз выходить на поле с желанием победить, играть с полной самоотдачей, тогда у нас есть шанс", — сказал Булатов.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.