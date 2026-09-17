"Акрон" одержал первую победу в чемпионате, обыграв "Ахмат" - 2:0

В четверг, 17 сентября, в Самаре, в 9 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" обыграл грозненский "Ахмат" — 2:0. Победа стала для подопечных Срджана Благоевича первой в текущем чемпионате.

Хозяева вышли вперед на 5-й минуте. Беншимол сместился с фланга ближе к центру и сильно пробил из-за пределов штрафной в правую девятку — 1:0.

До перерыва грозненцы остались в меньшинстве — за удар локтем был удален Георгий Мелкадзе.

На последних минутах второго тайма красно-черные увеличили преимущество и установили итоговый счет. Дмитриев прострелил в штрафную, а первым на добивании оказался Оганесян — 2:0.

После 9-ти туров тольяттинцы набрали 8 очков и находятся на 13-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч "Акрон" проведет 9 октября на выезде против "Ростова".