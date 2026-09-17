"Акрон" одержал первую победу в чемпионате, обыграв "Ахмат" - 2:0

В четверг, 17 сентября, в Самаре, в 9 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" обыграл грозненский "Ахмат" — 2:0. Победа стала для подопечных Срджана Благоевича первой в текущем чемпионате.
Хозяева вышли вперед на 5-й минуте. Беншимол сместился с фланга ближе к центру и сильно пробил из-за пределов штрафной в правую девятку — 1:0.
До перерыва грозненцы остались в меньшинстве — за удар локтем был удален Георгий Мелкадзе.
На последних минутах второго тайма красно-черные увеличили преимущество и установили итоговый счет. Дмитриев прострелил в штрафную, а первым на добивании оказался Оганесян — 2:0.
После 9-ти туров тольяттинцы набрали 8 очков и находятся на 13-м месте в турнирной таблице.
Следующий матч "Акрон" проведет 9 октября на выезде против "Ростова".
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.