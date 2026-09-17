16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" одержал первую победу в чемпионате, обыграв "Ахмат" - 2:0 "Крылья Советов" в Москве сыграли вничью с "Локомотивом" Максим Витюгов: "Едем в Москву за очками" Сергей Булатов: "Надеемся, что компенсировали потери, которые у нас были" "РТ-Капитал" отсудил у "Крыльев Советов" еще 51 млн рублей

Футбол Спорт

"Акрон" одержал первую победу в чемпионате, обыграв "Ахмат" - 2:0

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 сентября, в Самаре, в 9 туре Альфа-Банк РПЛ тольяттинский "Акрон" обыграл грозненский "Ахмат" — 2:0. Победа стала для подопечных Срджана Благоевича первой в текущем чемпионате.

Хозяева вышли вперед на 5-й минуте. Беншимол сместился с фланга ближе к центру и сильно пробил из-за пределов штрафной в правую девятку — 1:0.

До перерыва грозненцы остались в меньшинстве — за удар локтем был удален Георгий Мелкадзе. 

На последних минутах второго тайма красно-черные увеличили преимущество и установили итоговый счет. Дмитриев прострелил в штрафную, а первым на добивании оказался Оганесян — 2:0.

После 9-ти туров тольяттинцы набрали 8 очков и находятся на 13-м месте в турнирной таблице.

Следующий матч "Акрон" проведет 9 октября на выезде против "Ростова".

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4