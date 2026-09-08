Паоло Витор покидает "Акрон"

ФК "Акрон" и защитник Паоло Витор достигли договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Бразильский футболист стал игроком тольяттинского клуба летом 2024 года. Однако затем Витор на правах аренды перешел сначала в "Виторию Гимараэш", а затем ABC САД из Португалии на правах аренды.

В общей сложности Витор провел за "Акрон" 21 матч.