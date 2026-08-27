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Футбол Спорт

"Крылья Советов" поздравили 90-летнего болельщика с юбилеем

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренировочную базу "Крыльев Советов" посетил болельщик нашей команды Виктор Тимофеевич Хмелёв, который недавно отметил 90-летний юбилей.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Виктор Тимофеевич закончил Куйбышевский индустриальный институт (ныне — СамГТУ). Работал инженером на ведущих предприятиях города, в том числе на Куйбышевском металлургическом заводе, имеющем самое непосредственное отношение к истории развития "Крыльев". Награждён медалями "За доблестный труд" и "Ветеран труда".

С юношеских лет Виктор Тимофеевич увлекается футболом и поддерживает "Крылья Советов", как он сам вспоминает, с 1950 года. Таким образом, стаж его боления за наш клуб — уже более 75 лет! Виктор Тимофеевич до этого сезона регулярно посещал домашние матчи "Крыльев". Сейчас ввиду состояния здоровья предпочитает смотреть прямые трансляции.

По приглашению клуба Виктор Тимофеевич побывал на тренировочной базе "Крыльев". В компании заслуженного ветерана Валерьяна Панфилова и генерального директора Тархана Джабраилова он посетил тренировку основной команды. Виктор Тимофеевич пообщался с игроками и тренерским штабом, пожелал им удачи в предстоящих матчах и новых побед. В свою очередь, клуб поздравил Виктора Тимофеевича с прошедшим 90-летием, поблагодарил за многолетнюю любовь и поддержку команды.

В честь прошедшего юбилея и в знак безмерного уважения за преданность клубу команда организовала коридор, через который Виктор Тимофеевич прошёл под аплодисменты.

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