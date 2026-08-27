Более 1,2 тыс. самарских семей получили поддержку в бесплатном пункт проката предметов первой необходимости для детей

В Самарской области с 2025 г. успешно работает социальный сервис "Пункт проката предметов первой необходимости для детей до 2 лет". В рамках федерального проекта "Многодетная семья" национального проекта "Семья" особые категории граждан могут бесплатно получить до 8 предметов из 20 возможных наименований, включая кроватки, коляски, манежи, ходунки, подогреватели для бутылочек и др.

Услугой уже воспользовались более 1200 семей. Среди них — многодетные Спиридоновы. Юлия и Станислав воспитывают троих сыновей: 9-летнего Влада, 5-летнего Славу и 11-месячного Ярослава. Всего несколько месяцев назад семья переехала в собственное жильё и сейчас облагораживает его, поэтому возможность сэкономить на детских вещах стала для них настоящим спасением.

"Это манеж, мы его взяли для Ярослава, чтобы он мог посидеть, поиграть, пока я занимаюсь делами. А еще мы взяли кроватку, и Ярослав в ней спит", — рассказывает мама Юлия.

"Покупка новых кроватки и манежа обошлась бы в крупную сумму, тогда как в пункте проката их выдают бесплатно. Манежик дается на один год, детская кроватка — на 24 месяца. По истечении срока нужно будет вернуть. Процедура оформления проста и не требует особых условий", — отмечает глава семьи Станислав.

Право на получение помощи имеют молодые, студенческие, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, а также семьи с детьми-инвалидами, женщины, родившие первого ребенка и женщины, не состоящие в браке. В 2026 году количество предметов, которые можно получить одновременно, увеличилось с 4 до 8 позиций. Всего в каталоге — 20 наименований, включая коляски, автокресла, ходунки, стерилизаторы и пеленальные столики.

"Рассчитывать на такую поддержку могут очень многие семьи, список категорий широкий. Для получения вещей достаточно обратиться в любой Комплексный центр соцобслуживания по месту жительства — специалисты помогут собрать документы и заполнить заявление. Получить вещи можно самовывозом или с доставкой на дом. Предметы, бывшие в употреблении, проходят специальную обработку и выдаются в стерильной упаковке", — комментирует Татьяна Самсонова, социальный педагог Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа.

"Появление бесплатного пункта проката — это реальная забота о людях. Этот проект — не только бытовая помощь семьям, а системный шаг к укреплению семейных ценностей. Когда государство вкладывается в детство, оно вкладывается в будущее всей страны. Демография — это не про цифры, это про доверие и чувство защищённости. И такие инициативы показывают: власть слышит семьи. Считаю, что надо поддерживать и тиражировать подобный опыт", — отметила депутат Думы г. о. Самара Елена Свиридова.

Всего в регионе для семей с детьми действует более 40 мер поддержки, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. Сейчас помощь семьям с тремя и более детьми — один из приоритетов работы регионального Правительства и социальных служб в рамках Десятилетия многодетной семьи в Самарской области, объявленного губернатором Вячеславом Федорищевым.