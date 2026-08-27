Минград запретил 31-метровую застройку территории санатория Чкалова

Министерство градостроительной политики Самарской области вынесло решение по заявке АО "Санаторий имени В. П. Чкалова". Компании отказали в отклонении от разрешенных параметров застройки пяти земельных участков на 9-й просеке площадью более 50 тыс. кв. метров.

Санаторием сейчас владеет компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну. Там планируется разместить клинику "Медгард" с сохранением кардиореабилитационного профиля.

Весной 2026 года был представлен проект реновации санатория, занявший первое место на архитектурном конкурсе. Он предусматривает реставрацию исторических корпусов и обустройство спуска к Волге. Остальные постройки предложено снести. На их месте предусмотрено строительство двух новых корпусов: основного высотой в три этажа и двухэтажного здания для VIP-гостей.

На презентации проекта представители "Медгарда" отмечали, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании. В июле горожан попросили согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории санатория, а именно:

предельная высота зданий, строений, сооружений — 31 метр;

максимальный процент застройки в границах земельного участка — 100%.

Все отзывы, поступившие во время общественных обсуждений, оказались отрицательными. Жители расположенных по соседству домов выразили опасения по поводу нарушения приватности и разрушения исторического облика здания — почитайте подробности.

Министерство градостроительной политики Самарской области мнение горожан разделило и отказало АО "Санаторий имени В. П. Чкалова" в согласовании отклонений. В качестве оснований ведомство указало следующие причины:

результаты общественных обсуждений;

рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары;

несоответствие испрашиваемого отклонения требованиям градостроительного и технических регламентов, строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и иным нормам.

Представители министерства также указали, что указанные земельные участки находятся в водоохраной зоне, прибрежной защитной полосе и зоне затопления территорий, прилегающих к Саратовскому водохранилищу. Накладывает ограничения на застройку и соседство с памятниками архитектуры. Ведь участки расположены в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения "Дача Соколова".