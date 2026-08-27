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Минград запретил 31-метровую застройку территории санатория Чкалова Власти выдали разрешение на строительство ЖК около элеватора в Самаре Цены на новостройки в Самаре пошли вверх, но квартиры подорожали не везде "Северсталь Стальные Решения" возведет "парящий" мост в жилом небоскребе ХАЙДАУТ в Москве На высоте шестого этажа: как растет ЖК "Ласточка" в Самаре - репортаж со стройплощадки

Строительство Строительство и недвижимость

Минград запретил 31-метровую застройку территории санатория Чкалова

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство градостроительной политики Самарской области вынесло решение по заявке АО "Санаторий имени В. П. Чкалова". Компании отказали в отклонении от разрешенных параметров застройки пяти земельных участков на 9-й просеке площадью более 50 тыс. кв. метров.

Фото: предоставлено Олегом Третьяковым

Санаторием сейчас владеет компания "Синко", подконтрольная самарскому бизнесмену Эдуарду Мнацаканяну. Там планируется разместить клинику "Медгард" с сохранением кардиореабилитационного профиля.

Весной 2026 года был представлен проект реновации санатория, занявший первое место на архитектурном конкурсе. Он предусматривает реставрацию исторических корпусов и обустройство спуска к Волге. Остальные постройки предложено снести. На их месте предусмотрено строительство двух новых корпусов: основного высотой в три этажа и двухэтажного здания для VIP-гостей.

На презентации проекта представители "Медгарда" отмечали, что проект будет взят за основу, но доработан с учетом видения компании. В июле горожан попросили согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории санатория, а именно:

  • предельная высота зданий, строений, сооружений — 31 метр;
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка — 100%.

Все отзывы, поступившие во время общественных обсуждений, оказались отрицательными. Жители расположенных по соседству домов выразили опасения по поводу нарушения приватности и разрушения исторического облика здания — почитайте подробности.

Министерство градостроительной политики Самарской области мнение горожан разделило и отказало АО "Санаторий имени В. П. Чкалова" в согласовании отклонений. В качестве оснований ведомство указало следующие причины:

  • результаты общественных обсуждений;
  • рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары;
  • несоответствие испрашиваемого отклонения требованиям градостроительного и технических регламентов, строительным, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным и иным нормам.

Представители министерства также указали, что указанные земельные участки находятся в водоохраной зоне, прибрежной защитной полосе и зоне затопления территорий, прилегающих к Саратовскому водохранилищу. Накладывает ограничения на застройку и соседство с памятниками архитектуры. Ведь участки расположены в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения "Дача Соколова".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

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