На карте Самары появился новый жилой адрес на Южном шоссе

Первый дом нового квартала макрорайона "Амград", недавно введенный в эксплуатацию, получил официальный почтовый адрес: г. Самара, Южное шоссе, 15. Теперь объект стал полноценной частью городской инфраструктуры, а в ближайшее время собственники смогут приступить к получению ключей от своих квартир, сообщили в пресс-службе застройщика.
Вместе с этим застройщик объявил о специальном предложении для покупателей. До 31 июля 2026 года при покупке трехкомнатной квартиры в доме по адресу Южное шоссе, 15 действует скидка почти до полутора миллионов рублей для всех категорий граждан.
Дом стал первым завершенным объектом четвертого квартала "Амграда". Он отличается рядом новых для проекта решений: здесь предусмотрено всего четыре-пять квартир на этаже, увеличенные окна, потолки высотой 2,7 метра, просторные колясочные и велосипедные, а также индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает