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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

На карте Самары появился новый жилой адрес на Южном шоссе

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый дом нового квартала макрорайона "Амград", недавно введенный в эксплуатацию, получил официальный почтовый адрес: г. Самара, Южное шоссе, 15. Теперь объект стал полноценной частью городской инфраструктуры, а в ближайшее время собственники смогут приступить к получению ключей от своих квартир, сообщили в пресс-службе застройщика.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Вместе с этим застройщик объявил о специальном предложении для покупателей. До 31 июля 2026 года при покупке трехкомнатной квартиры в доме по адресу Южное шоссе, 15 действует скидка почти до полутора миллионов рублей для всех категорий граждан.

Дом стал первым завершенным объектом четвертого квартала "Амграда". Он отличается рядом новых для проекта решений: здесь предусмотрено всего четыре-пять квартир на этаже, увеличенные окна, потолки высотой 2,7 метра, просторные колясочные и велосипедные, а также индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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