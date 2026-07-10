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Мэр Самары утвердил планировку нового микрорайона на Кирова Мэрия Самары изымет 17 участков под новый микрорайон у телецентра Около Безымянского рынка построят дома высотой в 9-22 этажа: схема Подпавшие под снос: самарские застройщики рассказали, как расселяют жителей в рамках КРТ От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Девелопмент Строительство и недвижимость

Мэр Самары утвердил планировку нового микрорайона на Кирова

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект планировки территории напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд" утвержден. Соответствующее постановление подписал глава Самары Иван Носков.

Фото: ООО "Технический заказчик "Паритет"

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". В 2024 году компания заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га. 

Проект планировки несколько раз выставлялся на общественные обсуждения, и от горожан поступали довольно жесткие отзывы. На последних некоторым жителям даже привиделись элементы свастики в очертаниях будущей застройки. И всё же мэрия утвердила проект. 

"Паритет" уже готовится к строительству первого дома - на пересечении улиц Краснодонской и Свободы. Чтобы освободить площадку, компания расселила две ветхих двухэтажки. На их месте возведут высотку в 23 этажа. И она будет не единственной - посмотрите полный план застройки. 

План: ООО "Технический заказчик "Паритет"

Строительство пятиэтажек в районе пресечения Кирова и улицы Победы обусловлено соседством с домами авиационного завода (№№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади им. Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них. При этом руководство компании-застройщика заверяет, что при разработке проектов домов планируется учесть архитектурные особенности Безымянки.

На улице Краснодонской построят детский сад на 240 мест, который безвозмездно передадут в собственность города. Также инвестор подготовит проект школы на 900 мест и передаст его мэрии для реализации. Построить объект также планируют на Краснодонской.

Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека. По договору, реализовать КРТ застройщику необходимо до 2031 года. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

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Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

Измененный проект планировки территории бывшего 4-го ГПЗ поддержали на публичных слушаниях

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