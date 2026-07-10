Мэр Самары утвердил планировку нового микрорайона на Кирова

Проект планировки территории напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд" утвержден. Соответствующее постановление подписал глава Самары Иван Носков.

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". В 2024 году компания заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га.

Проект планировки несколько раз выставлялся на общественные обсуждения, и от горожан поступали довольно жесткие отзывы. На последних некоторым жителям даже привиделись элементы свастики в очертаниях будущей застройки. И всё же мэрия утвердила проект.

"Паритет" уже готовится к строительству первого дома - на пересечении улиц Краснодонской и Свободы. Чтобы освободить площадку, компания расселила две ветхих двухэтажки. На их месте возведут высотку в 23 этажа. И она будет не единственной - посмотрите полный план застройки.

План: ООО "Технический заказчик "Паритет"

Строительство пятиэтажек в районе пресечения Кирова и улицы Победы обусловлено соседством с домами авиационного завода (№№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади им. Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них. При этом руководство компании-застройщика заверяет, что при разработке проектов домов планируется учесть архитектурные особенности Безымянки.

На улице Краснодонской построят детский сад на 240 мест, который безвозмездно передадут в собственность города. Также инвестор подготовит проект школы на 900 мест и передаст его мэрии для реализации. Построить объект также планируют на Краснодонской.

Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека. По договору, реализовать КРТ застройщику необходимо до 2031 года.