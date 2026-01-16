"Городу гетто-человейники не нужны": самарцы забраковали проект комплексной застройки на пр. Кирова

В Самаре подвели итоги общественных обсуждений проекта планировки кварталов, расположенных в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, где собираются построить микрорайон почти на 5000 жителей. Большинство участников выступили резко против утверждений этой документации, жестко раскритиковав предложенные застройщиком решения. Публикуем подробности.

Проблемное КРТ

Застройщиком выступает ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания выиграла аукцион и заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова. Посмотрите карту.

На этой территории расположены старые двухэтажные дома. Застройщику предстоит их расселить и снести. График уже составлен. Правда, предшествовало тому судебное разбирательство. Инициировали его жители подпавших под расселение домов - их не устроил предложенный размер компенсации.

Жаловался на возникающие сложности и сам застройщик. На одном из мероприятий с участием девелоперов и представителей органов власти представитель компании заявил:

"Мы прошли более десятка мастер-планов, подготовили уже три проекта планировки. Кадастровые вопросы возникают. Полгода кувыркаемся: только принесем документы на проверку, как какие-то вариации доносятся в Росреестр, и мы вынуждены постоянно, бесконечно вносить изменения. Вот в Тюмени такого нет, там при решении о КРТ все запреты на регистрационные действия сразу ставятся, либо предупреждаются. Но дорогу осилит идущий. Будут слушания, будет презентация проекта. Жители будут иметь возможность его оценить".

План "Паритета"

Момент обсуждения проекта настал в конце 2025 года. Мэрия дала старт 27 декабря, а срок завершения установила на 3 января 2026 года.

Согласно представленной "Паритетом" документации, после расселения и сноса старых домов компания планирует построить на освобожденной территории новые жилые комплексы высотой не более 97,5 метра общей площадью 315,2 тысячи кв. метров. Количество квартир - 3554, население - 4683 человека. Очередность строительства отображена на схеме.

Фото: мэрия Самары

Первый этап планируется реализовать до второго квартала 2028 года, второй - до второго квартала 2029 года, третий до первого квартала 2030 года, четвертый - до первого квартала 2031 года. При этом ко второму кварталу 2030 года застройщик обязуется построить детский сад на 240 мест на ул. Краснодонской. Также компания подготовит проект строительства школы на 900 мест (ко второму кварталу 2029 года). Возвести ее собираются на пересечении ул. Свободы и Краснодонской.

В проекте планировки содержится схема застройки. Под номером 1 обозначен детский сад, под номером 2 - школа.

Фото: мэрия Самары

Обеспечить микрорайон парковками собираются за счет обустройства плоскостных автомобильных стоянок и подземных паркингов. Общее количество мест - 2265. Также планируется озеленение 22,38 тыс. кв. метров территории.

Исполнительный директор ГК "Паритет" Александр Савин обещал сохранить историческое наследие и интегрировать его в новую застройку. По соседству с зоной КРТ находятся несколько памятников архитектуры, а именно - жилые дома Авиационного завода №18 им. Ворошилова (ул. Победы, №№ 104 и 106) и Дворец культуры им. Кирова (проспект Кирова, 145).

"Многоэтажность застройки - это ужас"

В общественных обсуждениях участвовали 34 человека, и только один поддержал проект. Вот его мнение: "Голосую за начало строительства. Проект рабочий. Надеюсь, что все экспертизы пройдены в строгом соответствии с законом. И настоятельно рекомендую строителям точечной застройки ЖК "Возрождение" в этом квадрате (руководители П.Костенко и А.Гусев) тоже поучаствовать в строительстве социальных объектов. Они поставили свой дом на старые сети и не построили для своих жителей ни одного социального объекта". Однако его решили не учитывать ввиду отсутствия конкретных замечаний и предложений.

Все остальные высказанные мнения были отрицательными. Одна из претензий горожан касалась сроков обсуждения документации в предпраздничные и праздничные дни. По их словам, визуальная экспозиция застройки в департаменте градостроительства фактически работала всего два дня, 29 и 30 декабря. Поэтому жители оценили мероприятие как формальное, "для галочки".

Что же касается замечаний к самому проекту, то наибольшее количество было высказано к высотности застройки и увеличению нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. Вот наиболее яркие высказывания:

"Считаю возведение здесь жилых зданий высотой выше 9-16 этажей неправильным и опасным. Неувязка проекта с расширением проезжей части проспекта Кирова ограничивает развития инфраструктуры".

"Считаю, что для комфортного проживания нужны застройки средней этажности. В нарушение части 10 ст. 45 ГрК в материалах отсутствовали конкретные заключения:

инженерных изысканий о том, что грунт выдержит нагрузку высоток, подземных двухуровневый паркингов;

уплотненная застройка жилых домов;

нет согласования с дорожными службами;

полное отсутствие на графических материалах внутриквартальных дорог;

согласование с пожарными службами проездов к подъездам".

"Многоэтажность застройки - это ужас. Как позволили застройщику строить здания 97 м в высоту (а это примерно 32 этажа), если эта земля не предназначена для высоток? Если застройщик возведет 8-этажные дома, то количества мест в детском садике и школе от застройщика должно хватить для детей! То количество квартир и соотношение их к местам в детском саду и школе просто ничтожно мало! Мало дворовых территорий и парковочных мест. Тихий спальный район с застройками малой этажности превращают в каменные джунгли, где нет места для детских площадок, спортивных комплексов и другой инфраструктуры, на благо нашему Российскому обществу!"

"Это будет великолепная автопробка: плюс +2000 машин на старую дорожную сеть".

Фото: Юлия Зиганшина

"Категорически против такой планировки! Надо вносить изменения в части высотности зданий! По ПЗЗ и Генплану территория в границах улиц Свободы, Краснодонской, Вольской и пр. Кирова относится к зоне Ж 3.1. Это среднеэтажная застройка. Но в планировке КРТ указано высотное строительство, от девяти этажей и выше. Это противоречит ПЗЗ и Генплану Самары. "Дома-свечки" исказят облик этого места, закроют ДК "Победа", а также они закроют уже построенный 8-этажный дом".

"Запланированная высота новых зданий - не более 97,5 м, то есть 32 этажа, это безосновательная уплотнительная застройка, вызванная не общественно-публичными интересами города и созданием комфортных условий проживания для жителей, а частным желанием застройщика/инвестора окупить собственные вложения. Городу гетто-человейники не нужны, уплотнение создает дополнительную нагрузку на транспортные, инженерные, коммуникационные сети, повышаются риски возникновения аварийных ситуаций. Застройщику-инвестору необходимо было просчитать экономику проекта до заключения договора КРТ и принять решение о вложениях до его заключения".

Обозначили противники проекта и подозрения о признаках коррупции, потребовав вмешательства Следственного комитета и прокуратуры. Кроме того, выяснилось, что идет еще один судебный процесс, связанный с КРТ.

"Возражаю против утверждения данной документации по планировке территории, так как она недостоверно отражает размер земельного участка, относящегося к многоквартирному дому по адресу: Краснодонская, 19. В настоящее время размер земельного участка служит предметом судебного разбирательства в Ленинском районном суде. Решение по делу еще не вынесено. Проект не может быть утвержден до вынесения решения по данному делу", - указала в своем отзыве о проекте местная жительница Анна Ялкина.

Таким образом, участники общественных обсуждений выступили за доработку проекта, и большинство мнений рекомендовано учесть, так как они содержат конкретные замечания и предложения. Окончательное решение будет зависеть в том числе от позиции мэрии Самары и регионального министерства градостроительной политики.