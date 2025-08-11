Жителей пяти улиц Самары расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год

В Самаре определена очередность расселения жителей домов, расположенных в границах улиц Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской и Вольской. График расселения опубликовала ГК "Паритет", реализующая на этой территории проект комплексного развития территории (КРТ).
Всего с марта 2026 г. до апреля 2029 г. будет расселено 43 дома. Подробный график доступен здесь.
Программа КРТ, напомним, предусматривает выделение инвестору застроенной территории под расселение и последующую застройку. Мэрия выставляет участок на аукцион, а с победителем заключается договор, определяющий порядок расселения, сноса старого фонда и возведения нового. Главное условие — застройщик обязан предоставить жильцам равнозначные квартиры.
Тюменское ГК "Паритет" планирует возвести на участке площадью 16,5 га 180 тыс. кв. м жилья классов "комфорт" и "комфорт+", а также создать современную городскую среду. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей.
Исполнительный директор ГК "Паритет" Александр Савин заявлял, что в рамках КРТ появится район с пешеходными бульварами, зелеными зонами, школой на 900 мест и детским садом на 240 мест. Компания обещает сохранить историческое наследие и интегрировать его в новую застройку. В новом квартале также предусмотрено 20 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Расчетная численность населения составит 6 257 человек.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.