Жителей пяти улиц Самары расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год

В Самаре определена очередность расселения жителей домов, расположенных в границах улиц Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской и Вольской. График расселения опубликовала ГК "Паритет", реализующая на этой территории проект комплексного развития территории (КРТ).

Всего с марта 2026 г. до апреля 2029 г. будет расселено 43 дома. Подробный график доступен здесь.

Программа КРТ, напомним, предусматривает выделение инвестору застроенной территории под расселение и последующую застройку. Мэрия выставляет участок на аукцион, а с победителем заключается договор, определяющий порядок расселения, сноса старого фонда и возведения нового. Главное условие — застройщик обязан предоставить жильцам равнозначные квартиры.

Тюменское ГК "Паритет" планирует возвести на участке площадью 16,5 га 180 тыс. кв. м жилья классов "комфорт" и "комфорт+", а также создать современную городскую среду. Инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей.

Исполнительный директор ГК "Паритет" Александр Савин заявлял, что в рамках КРТ появится район с пешеходными бульварами, зелеными зонами, школой на 900 мест и детским садом на 240 мест. Компания обещает сохранить историческое наследие и интегрировать его в новую застройку. В новом квартале также предусмотрено 20 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Расчетная численность населения составит 6 257 человек.