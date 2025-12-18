16+
Жилой комплекс «ЗИМ Галерея» открывает доступ к эксклюзивам из закрытого пула квартир

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Стартовали продажи уникальных квартир в жилом комплексе «ЗИМ Галерея», которые ранее находились в закрытом пуле девелопера и не были доступны на рынке.

Фото: предоставлено ЖК «ЗИМ Галерея»

Прежде чем рассмотреть преимущества планировочных решений и финансовых условий нового предложения, стоит напомнить, что делает проект «ЗИМ Галерея» особенным. «ЗИМ Галерея» — обладатель статуса лучшего строящегося жилого комплекса бизнес-класса*, в составе которого есть Дом искусств — уникальный 9-этажный галерейный дом всего на 52 квартиры, который спроектирован с учетом уникального наследия знаменитого Дома Наркомфина. Это архитектурное решение определило и концепцию всего жилого комплекса, где и в Доме кино, и в Доме культуры вы увидите силуэты строгих и одновременно функциональных форм.

В составе нового пула — редкие типы квартир с нестандартными пространственными решениями. Таких предложений всего 6. Все планировки — штучные, созданные без типовых повторений. Широкоформатное остекление, приватные лифты, выходящие прямо в жилое пространство, и завораживающие виды на Волгу, Жигулевские горы и здание Третьяковской галереи.

«Лоты с такими потребительскими характеристиками — настоящая трофейная недвижимость, которая становятся со временем предметом коллекционирования и особым классом активов, устойчивым к рыночным колебаниям» — говорит коммерческий директор девелопера проекта Мария Иванова.

Предлагаем познакомиться с уникальными вариантами квартир

Шикарная квартира в доме с семью окнами, видом на Волгу и северо-восточную магистраль на предпоследнем этаже.

Пространство сочетает в себе большую кухню-гостиную с четырьмя окнами и две спальни. Одна из спален — мастер-формата с собственным санузлом и большой гардеробной. Архитекторы предусмотрели наличие выделенной «грязной зоны» (либо прихожей) и гостевого санузла, что выгодно отделяет жилую зону от входной группы.

Еще один интересный лот. Единственная квартира с одной спальней на высоком этаже с таким планировочным решением, видом на Волгу и Жигулевские ворота. Кухня-гостиная с тремя окнами и зоной рассвета. Уютная спальня и просторный санузел создают комфорт и гармонию. Эта квартира станет местом, из которого не хочется уходить и в которое хочется возвращаться. Это не просто планировочное решение — это идеально продуманное эргономичное пространство, украшенное потрясающими видами.

Изучите каталог из закрытого пула по ссылке https://зимгалерея.рф/events/24.

Информацию о доступных лотах и персональных финансовых условиях можно уточнить у специалиста проекта по номерам: +7 846 205-22-88 или +7 987 955-22-88.

Подробнее о предложении на сайте зимгалерея.рф. ЖК «ЗИМ Галерея» — победитель федеральной премии Urban 2024 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес класса ПФО».

Реклама. ООО «Специализированный застройщик «ЦЕНТР БИЗНЕСА «ПАРИТЕТ». Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ.

ERID: 2VSb5xM4czM

зимгалерея.рф

ИНН 6316140492

