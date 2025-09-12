До 132 тыс. за метр: в Самарской области повысят официальную стоимость жилья

Министерство строительства Самарской области подготовило официальные расценки на 1 кв. метр жилья по муниципалитетам региона на 2026 год. Проект постановления правительства области о показателях средней рыночной стоимости "квадрата" опубликован на сайте минстроя.
В Самаре предлагается установить стоимость квадратного метра в 131,7 тыс. руб. (в 2025 г. действовал показатель в 120,4 тыс. руб.), в Тольятти — 118,8 тыс. руб. (было 107 тыс. руб.), в Сызрани — 112 тыс. руб. (было 99 тыс. руб.). Из муниципальных районов дороже остальных недвижимость оценили в Волжском — 115,2 тыс. руб. (было 105,1 тыс. руб.) и Ставропольском — 111,3 тыс. руб. (94,4 тыс. руб.). Ознакомиться с предлагаемыми показателями можно по ссылке.
Как указывается в пояснительной записке к проекту постановления, данные показатели "подлежат применению [...] при расчете размера социальных выплат, субвенций, субсидий на строительство и (или) приобретение жилья для льготных категорий граждан и формировании специализированного жилищного фонда за счет средств областного бюджета".
