16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
До 132 тыс. за метр: в Самарской области повысят официальную стоимость жилья В Самаре выставили на торги спорткомплекс "Старт" за 244 млн рублей ППК "Роскадастр" и "Авито Недвижимость" подписали на ВЭФ соглашение об информационном взаимодействии Давидюк выставил на продажу офисник в "Самара-Сити" за 2 млрд рублей В Самаре выбрали подрядчика, который снесет 11 домов в центре города

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

До 132 тыс. за метр: в Самарской области повысят официальную стоимость жилья

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство строительства Самарской области подготовило официальные расценки на 1 кв. метр жилья по муниципалитетам региона на 2026 год. Проект постановления правительства области о показателях средней рыночной стоимости "квадрата" опубликован на сайте минстроя.

Фото: Юлия Зиганшина

В Самаре предлагается установить стоимость квадратного метра в 131,7 тыс. руб. (в 2025 г. действовал показатель в 120,4 тыс. руб.), в Тольятти — 118,8 тыс. руб. (было 107 тыс. руб.), в Сызрани — 112 тыс. руб. (было 99 тыс. руб.). Из муниципальных районов дороже остальных недвижимость оценили в Волжском — 115,2 тыс. руб. (было 105,1 тыс. руб.) и Ставропольском — 111,3 тыс. руб. (94,4 тыс. руб.). Ознакомиться с предлагаемыми показателями можно по ссылке.

Как указывается в пояснительной записке к проекту постановления, данные показатели "подлежат применению [...] при расчете размера социальных выплат, субвенций, субсидий на строительство и (или) приобретение жилья для льготных категорий граждан и формировании специализированного жилищного фонда за счет средств областного бюджета".

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5