16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Авито Недвижимость": доля сделок с ипотекой на первичном рынке почти в 2,5 раза выше, чем на вторичном "Авито Недвижимость": интерес к квартирам на вторичном рынке в Самаре вырос на 11% после снижения ключевой ставки Сбер: какими эксперты видят будущее рынка недвижимости и строительной сферы Исследование Домклик: как изменился рынок недвижимости в июле 2025 года ВТБ: в июле выдачи ипотеки в России выросли на 11%

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

"Авито Недвижимость": доля сделок с ипотекой на первичном рынке почти в 2,5 раза выше, чем на вторичном

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты "Авито Недвижимости" подвели итоги июля 2025 года на ипотечном рынке в России. Большую часть месяца действовала ставка ЦБ РФ в размере 20%, которая была пересмотрена в первой половине июня. Ставки по рыночной ипотеке в этот период превышали 20%, при этом в ряде банков было проведено снижение за счет оптимизации стоимости фондирования и стоимости риска. В целом снижение ключевой ставки оказало позитивное влияние на ожидания рынка и привело к росту сделок — как с ипотекой, так и без привлечения кредитов.

По данным Роскадастра, в отчетном месяце 61% всех сделок с новостройками были проведены с использованием ипотечных кредитов: за месяц этот показатель снизился на 1%, к прошлому году — на 5%. Основным драйвером продаж продолжают оставаться льготные программы — Семейная, Дальневосточная ипотека и другие, — причем в регионах с высокой долей таких кредитов спрос остается устойчивым.

Самая большая доля сделок с использованием ипотеки по итогам июля 2025 года зафиксирована в Республике Тыва (99% от всех сделок на рынке), Пензенской области (88%), Республике Саха (88%) и Курганской области (85%).

На вторичном рынке доля сделок с использованием ипотеки в июле 2025 года составила 26%. Месяцем ранее показатель составлял 27%, а в июле 2024 года — 34%. Регионами-лидерами по доле ипотеки в сделках в отчетном месяце стали Ханты-Мансийский автономный округ (46% сделок), Тюменская область (45%), Архангельская область (42%), Республика Тыва (42%), а также Амурская область (40%).

По итогам июля 2025 года аналитики отметили усиление региональной диспропорции на рынке. В нефтегазовых регионах (ХМАО, Тюменская область) ипотека популярна из-за высоких доходов населения и частично — действия Дальневосточной ипотеки. В части субъектов (Тыва, Курганская область) высокие показатели объясняются в первую очередь господдержкой, а в Москве и Санкт-Петербурге доля ипотеки ниже среднероссийской из-за более высокой стоимости жилья и ограничений по кредитованию.

"Снижение ключевой ставки ЦБ РФ — первый сигнал к оживлению рынка: покупатели стали активнее рассматривать ипотеку, несмотря на сохраняющиеся процентные ставки по кредитам свыше 20%. Как следствие, отмечается рост абсолютного числа ипотечных сделок даже при небольшом снижении их доли. Одновременно с этим сохраняется разрыв уровня проникновения ипотеки между первичным и вторичным рынками, что связано с более выгодными условиями по новостройкам, включая субсидированные ставки. Стоит также отметить, что рыночные ипотечные программы, которые в основном доступны на "вторичке", предполагают более высокий ежемесячный платеж, что накладывает более строгие требования к доходу заемщиков и сужает круг пользователей таких кредитов", — комментирует руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Артур Ахметов.

По итогам 7 месяцев 2025 года рынок ипотеки демонстрирует постепенное наращивание доли ипотечных сделок в общем портфеле продаж относительно начала года, однако результаты 2025 года отстают от уровня предыдущего года, когда действовала массовая льготная ипотека, а ставки по рыночным кредитам были существенно ниже текущих.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31