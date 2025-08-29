16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито объясняет, зачем считать стоимость ремонта квартиры до покупки недвижимости Главу Самары обязали изъять под снос дома в центре Самары Авито Путешествия запустили гибкий поиск жилья для путешествия Квартира с историей: с чем могут столкнуться покупатели вторички и как защититься от рисков Три "свечки" у "Вива Лэнда": самарцы высказались о строительстве 24-этажного ЖК на Кирова

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Авито объясняет, зачем считать стоимость ремонта квартиры до покупки недвижимости

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Покупка жилья — это не только его цена, но и грядущие расходы на отделку. Новая функция на онлайн-платформе помогает оценить полную стоимость владения и избежать неприятных сюрпризов после сделки.

Более 80% покупателей недвижимости в России планируют делать ремонт в новом жилье. При этом для 60% из них еще на этапе поиска квартиры ключевым фактором является информация о примерной стоимости работ и материалов. Эти сведения чаще всего ищут в интернете или уточняют у мастеров. В среднем россияне закладывают на ремонт около 11% от стоимости жилья.

Чтобы упростить оценку предстоящих расходов, Авито внедрила в карточки объявлений о продаже недвижимости специальный блок. В нем отображается ориентировочная стоимость ремонта под ключ и приводятся примеры предложений от проверенных подрядчиков. Это позволяет покупателям на этапе выбора сразу учитывать не только цену объекта, но и потенциальные затраты на его отделку.

"Для большинства покупателей вопрос ремонта возникает сразу после выбора квартиры, и многие сталкиваются с трудностями в оценке реальной стоимости и поиске мастеров. Наш инструмент делает этот процесс прозрачнее: уже при просмотре объявления можно получить ориентир по бюджету и увидеть предложения от подходящих исполнителей. Это шаг в развитии нашей технологической платформы, объединяющей разные потребности пользователей. В планах — расширить функционал на строительство домов ИЖС", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.

Согласно данным платформы, доля ремонта под ключ на рынке составляет около 35%. Среди покупателей новостроек этот формат выбирают почти в половине случаев (46%), поэтому заранее рассчитанная стоимость для них становится важным ориентиром.

Добавление калькулятора ремонта в объявления меняет логику рынка: покупатели начинают учитывать совокупные затраты, продавцы объектов без отделки получают новый аргумент при продаже объектов, а подрядчики выходят на клиента на максимально раннем этапе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Аркадий Галицын 08 июля 2025 13:22 В Самаре возобновили отбор площадок под комплексное развитие территорий

Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:52 "По площадке на ГПЗ-4 есть вопросы": советник губернатора - о строительстве небоскребов в Самаре

Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31