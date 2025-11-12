В Самарской области вырос спрос на товары для ремонта

Жители Самарской области осенью стали активнее обновлять интерьер в своих квартирах и домах. В сентябре–октябре объём мобильного трафика на сайты строительных магазинов увеличился в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследованием на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов поделились аналитики МегаФона.
Кроме того, продажи товаров для ремонта на маркетплейсах с начала года выросли в 1,7 раза. Рост спроса на строительные материалы и инструменты начался еще в июле — на этот месяц пришлось 12% всех покупок на маркетплейсах против 8% в январе. При этом наибольшую активность зафиксировали в сентябре (14%).
Самой популярной категорией стала электрика — 12% от общего числа продаж с начала года. Жители 63-го региона, в частности, занимались электромонтажом, установкой звонков и систем безопасности. На втором месте по покупкам оказались отделочные материалы и силовая техника, включая виброплиты, генераторы и бетоносмесители. В топ‑5 также вошли инструменты и оснастка к ним, а реже всего жители области интересовались обновлением газоснабжения, отопления и вентиляции.
На фоне общего интереса к ремонту выделяется тренд на "тихий" ремонт: продажи товаров, не требующих сверления, выросли на 50%. Так, в регионе стали чаще покупать специальные крепления для картин и другого декора (+118%) и крючки (+27%).
При этом растёт и спрос на сервисы по поиску профильных специалистов: пик обращений пришёлся на июнь — в этот месяц показатель в 1,5 раза превысил среднегодовое значение. Жители Самарской области подходят к обновлению жилья комплексно: сочетают самостоятельный "тихий" ремонт с привлечением мастеров для более сложных задач, требующих профессиональных навыков.
"Раньше отсутствие специализированных магазинов в малых населенных пунктах вынуждало жителей ездить за необходимыми материалами в город или райцентр. Сегодня сельчане могут заказывать все нужное за считанные минуты, не покидая свой дом. Именно поэтому мы продолжаем расширять покрытие сети LTE в зонах с недостаточным сигналом. В этом году новые базовые станции запущены в посёлках и сёлах четырёх районов Самарской области — включая Воскресенку, Черный Ключ, Камышлу и другие", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
