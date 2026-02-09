Домклик: семейная ипотека не позволила рынку уйти на каникулы

По итогам января 2026 года россияне оформили ипотечных кредитов в Сбере на сумму более 310 млрд руб., из которых почти 260 млрд руб. пришлись на программы господдержки. Выдачи рыночной ипотеки к январю прошлого года выросли в 4 раза и превысили 54 млрд рублей. Такие подсчеты сделал Аналитический центр Домклик.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"Мы отмечаем повышенный спрос на Семейную ипотеку — в преддверии ограничений на данную программу, вступивших в силу 1 февраля 2026 года, выдачи по этой программе составили более 240 млрд рублей — в 5,6 раз больше, чем в январе 2025 года. Больший объём выдач был, по сути, только в трёх последних месяцах 2025 года.

На фоне интереса к льготным программам выдачи рыночной ипотеки снизились по сравнению с декабрём, однако спрос на неё будет выравниваться в течение этого квартала. Тем не менее по сравнению с январём 2025 года выдачи базовой ипотеки увеличились в 4 раза и составили 54,2 млрд рублей".

Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в январе 2026 года (топ-10 регионов по объему выдач). Доля выдач по программе "Семейная ипотека" относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки — фиолетовым, "Дальневосточной и Арктической" — голубым, "Региональной" — оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 0,1%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Семейная ипотека обеспечила рекордные выдачи в январе

Несмотря на традиционное затишье в связи с новогодними праздниками, выдачи "Семейной ипотеки" в январе 2026 года превысили 240 млрд рублей. Доля программы в выдачах составила 77,4%.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года можно будет оформить лишь одну Семейную ипотеку на семью, при этом супруги обязаны выступать созаёмщиками. Дети, подходящие под условия программы, должны быть зарегистрированы по месту регистрации родителей. Раньше взять льготный кредит мог каждый из супругов при условии нотариального согласия второго.

В январе 2026 наиболее значительная доля "Семейной ипотеки" в выдачах пришлась на Астраханскую область (89,7%), Краснодарский край (88,2%) и Ростовскую область (87%).

Другие льготные программы

Выдачи по Дальневосточной и Арктической ипотеке (ДВиА) по сравнению с январём 2025 года выросли в 2,4 раза — с 4,8 до 11,8 млрд руб. Доля программы также составила 3,7%. Лидерами по доле выдач ДВиА от общей суммы стали Приморский край (60,4%), Амурская область (57,6%) и Республика Саха (Якутия) (54,3%).

Прирост выдач наблюдался и по ИТ-ипотеке: в январе по этой программе россияне оформили кредитов на 2,4 млрд рублей. Это почти на 50% больше, чем было год назад, в январе 2025 года ИТ-ипотеки оформили всего лишь на 1,6 млрд рублей.

Рыночная ипотека

В январе 2026 года Сбер выдал ипотеки по рыночным ставкам на сумму 54,4 млрд рублей. Это меньше, чем в IV кв. 2025 года — сказался активный интерес к Семейной ипотеке, однако если сравнивать с январём 2025 года, то спрос вырос в 4 раза.

Регионами с наиболее высокой долей базовой ипотеки в выдачах стали Самарская область (26,8%), Кемеровская область (22,8%), а также Московская область (22%). Сравнительно высокая доля выдач рыночной ипотеки наблюдалась и в Москве (21,1%).

Как считали аналитики:

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объему выданных средств на ипотечные программы, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчетов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в прошлом году программы "Господдержка-2020".