Станислав Кузнецов: "Законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши"

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование". Участники дискуссии обсудили дальнейшие законодательные шаги и правоприменительные практики для эффективной борьбы с мошенничеством.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы измеряем текущую ситуацию по противодействию по трем параметрам: объем мошеннических звонков, уголовных дел и украденных денег. Количество телефонных звонков для обмана не уменьшилось, но многие наши граждане научились не брать трубку. Количество уголовных дел сократилось, что является хорошей новостью и показателем. Но еще более хорошая новость - общими усилиями удалось остановить рост похищенных средств у россиян: по нашим данным, по итогам 2025 года объем украденного предварительно составит 280-285 миллиардов рублей. В статистику Сбера в том числе входят данные, когда человек снял деньги в банкомате и передал их мошенникам через курьеров".

По словам Станислава Кузнецова, клиенты Сбера сегодня защищены от телефонных мошенников на 99,99%, ведь технические и антифрод-возможности банка позволяют пресекать преступления в режиме реального времени. Однако все еще есть банки со слабой защитой. Нужны единые стандарты для рынка, все банки, операторы связи и правоохранительные органы должны моментально обмениваться информацией в рамках единой платформы. По словам Станислава Кузнецова, в этой роли может также выступить ГИС "Антифрод". По его мнению, в том числе необходимо создать единый орган, ответственный за координацию работ по противодействию кибермошенничеству против граждан РФ, а также форсировать запуск государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод".

Станислав Кузнецов подчеркнул: хотя рост хищений удалось остановить, мошенники продолжают придумывать новые схемы с драгоценными металлами, монетами, слитками, недвижимостью и автотранспортом, в том числе они уходят в офлайн.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Остановить телефонное мошенничество можно - при определенных условиях и принятых решениях. Мы в этом глубоко убеждены. Второй пакет законопроектов по борьбе с мошенничеством будет рассматриваться в ближайшее время, и мы рассчитываем на его принятие. При этом уже идет дискуссия, что включать в третий пакет. Необходимо смотреть на перспективу и тренды, законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством в том числе должны предиктивно закрывать бреши. Для эффективного противодействия нам также нужно всем вместе много работать над повышением киберграмотности всех возрастных групп населения".

Заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование" прошло при участии руководителей ведущих российских СМИ и экспертов по кибербезопасности. Модератором выступил председатель комиссии Алексей Пушков.