16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк вошел в ТОП-5 банков по цифровой зрелости клиентского опыта ВТБ прогнозирует рост доли инвестпродуктов в портфелях состоятельных клиентов Станислав Кузнецов: "Законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши" Сбер снизил минимальную сумму обратного РЕПО с 1 млн до 100 тыс. рублей СберВместе: россияне направили 557 млн рублей на добрые дела

Банки Финансы

Станислав Кузнецов: "Законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством должны предиктивно закрывать бреши"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование". Участники дискуссии обсудили дальнейшие законодательные шаги и правоприменительные практики для эффективной борьбы с мошенничеством.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы измеряем текущую ситуацию по противодействию по трем параметрам: объем мошеннических звонков, уголовных дел и украденных денег. Количество телефонных звонков для обмана не уменьшилось, но многие наши граждане научились не брать трубку. Количество уголовных дел сократилось, что является хорошей новостью и показателем. Но еще более хорошая новость - общими усилиями удалось остановить рост похищенных средств у россиян: по нашим данным, по итогам 2025 года объем украденного предварительно составит 280-285 миллиардов рублей. В статистику Сбера в том числе входят данные, когда человек снял деньги в банкомате и передал их мошенникам через курьеров".

По словам Станислава Кузнецова, клиенты Сбера сегодня защищены от телефонных мошенников на 99,99%, ведь технические и антифрод-возможности банка позволяют пресекать преступления в режиме реального времени. Однако все еще есть банки со слабой защитой. Нужны единые стандарты для рынка, все банки, операторы связи и правоохранительные органы должны моментально обмениваться информацией в рамках единой платформы. По словам Станислава Кузнецова, в этой роли может также выступить ГИС "Антифрод". По его мнению, в том числе необходимо создать единый орган, ответственный за координацию работ по противодействию кибермошенничеству против граждан РФ, а также форсировать запуск государственной информационной системы (ГИС) "Антифрод".

Станислав Кузнецов подчеркнул: хотя рост хищений удалось остановить, мошенники продолжают придумывать новые схемы с драгоценными металлами, монетами, слитками, недвижимостью и автотранспортом, в том числе они уходят в офлайн.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Остановить телефонное мошенничество можно - при определенных условиях и принятых решениях. Мы в этом глубоко убеждены. Второй пакет законопроектов по борьбе с мошенничеством будет рассматриваться в ближайшее время, и мы рассчитываем на его принятие. При этом уже идет дискуссия, что включать в третий пакет. Необходимо смотреть на перспективу и тренды, законопроекты по борьбе с телефонным мошенничеством в том числе должны предиктивно закрывать бреши. Для эффективного противодействия нам также нужно всем вместе много работать над повышением киберграмотности всех возрастных групп населения".

Заседание комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование" прошло при участии руководителей ведущих российских СМИ и экспертов по кибербезопасности. Модератором выступил председатель комиссии Алексей Пушков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1